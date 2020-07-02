В центре Москвы загорелось 130-летнее здание

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02.07.2020, 21:53, Новости дня

В доме 19-го века на Тверской улице в центре Москвы произошел пожар, пишут СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, на улице Тверская, д. 24, произошел пожар на третьем этаже. Из окон валит густой черный дым. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения», – сказал собеседник агентства «Москва».

В ГУ МЧС по столице подтвердили информацию о возгорании. «Наши подразделения прибыли по адресу, наблюдают дым. Сейчас проводится разведка», – пояснили в ведомстве.

На место выехали 12 пожарных расчетов, информирует 360 в своем Telegram-канале.

Пожару присвоен третий ранг сложности, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Дом был построен в 1890 году, у него 12 этажей.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в Twitter сообщил, что из-за возгорания движение по улице ограничено одной полосой в сторону области.

Напомним, в начале марта в Новой Москве произошел пожар на складах с радиоэлектроникой. Площадь возгорания достигала 60 тыс. кв. метров.



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