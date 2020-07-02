Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3
02.07.2020, 21:50, Разное
Советский снайпер Роза Шанина.
Как и обещал, выкладываю 3-ю часть подборки работ бразильского фотографа-колориста Марины Амарал из ее цикла "Цвет времени".
Первую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html
Вторую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5975361.html
Поехали дальше:
Британская футбольная команда на Западном фронте. 1916-й.
Лейтенант Ханс Винд. ВВС Финляндии, 1943-й год.
Франц Фердинанд с супругой незадолго до…
Французская партизанка.
Перевозка канадских раненых. Битва при Аррасе. Апрель 1917-го.
Диана Спенсер в возрасте 3х лет.
Гитлер.
Джон Кеннеди в Овальном кабинете.
Американский пехотинец в разрушенной церкви. Италия, сентябрь 1943-го года.
Инженер Густав Эйфель.
Эрвин Роммель. 1917-й год.
Амелия Экхарт.
Японские солдаты в Токио. Август 1945-й.
Десантники из 101-й воздушно-десантной дивизии отыдахют в резиденции Гитлера "Орлиное гнездо" в Альпах.
Никола Тесла. 1899-й.
Фридрих Эберт. Первый президент Германии после свержения Кайзера Вильгельма.
Кенийская женщина. Момбаса. 1909-й.
Медсестра и ребенок. 1850-й год.
Красная Армия на улицах Берлина. Май 1945-го.
Король Георг V и принцесса Елизавета.
Капитан Клаус фон Штауфенберг.
Артур Шопенгауэр. 1859-й
8-й президент США Мартин ван Бюррен.
Полярный исследователь Роберт Скотт.
Принцесса Ивонн и принц Александр. Майорка. 1955-й год
Марш за избирательные права женщин. Гетеборг, 2 июня 1918-го года.
Чарли Чаплин. 1916-й.
Эмигрантка из Словакии на острове Эллис. Начало XX века.
Арест Эммелин Панкхерст во время попытки подать петицию королю об избирательных правах женщин. Май 1914-го.
Королева Виктория за работой.
Черчилль. 1895-й.
Безработный лесоруб в Орегоне. 1939-й год.
Жизнь в Калифорнии. 1936-й.
Альфред Хичкок
Верхний Египет. Начало XX века.
Игра в бейсбол. 1909-й.
Генри Форд. 1921-й.
Актриса Дебби Рейнольдс
Канадские солдаты после боя у Вильми. 1917-й.
Студенты Принстонского университета. 1893 год.
Женский экипаж B-17. 1944-й год.
Немецкий летчик-истребитель Эрих Хартманн.
Победитель Наполеона при Ватерлоо, герцог Веллингтон. 1844-й.
Госпиталь для индийских солдат. Первая мировая война.
Эдгар Аллан По.
Лоуренс Аравийский.
Катарина и Чеслава Ковка. Обе погибли в Освенциме в 1943-м году.
Сенатор Роберт Кеннеди после покушения в отеле "Амбассадор".
Ветеран гражданской войны в Пенсильвании. 1935-й год.
Маргарет Тэтчер. 1951-й год.
Антарктическая экспедиция Шеклтона. 1909-й.
Манфред фон Рихтгофен.
Йозеф Геббельс.
Погибший на острове Пелилиу. 1944-й.
Индейский вождь. 1906-й.
Океанский лайнер "Мавритания". 1909-й.
Король Георг VI с дочерьми.
Форт Пуласки после штурма. Гражданская война в США. 1862-й год.
Немецкие пехотинцы с траншейными дубинками. Первая мировая война.
Заготовка крыс.
Французская пехота проходит мимо отдыхающих англичан. 29 мая 1918-го года.
Кайзершлахт. Последнее крупное немецкое наступление на Западном фронте. Март 1918-го года.
Соломон Хониг. Убит в Освенциме в 1942-м году.
Несовершеннолетний пехотинец. 1917-й год.
Альберт Эйнштейн. 1905-й.
Юрий Гагарин
Рабы в Бразилии. 1885-й год.
Элла Фицджеральд
Погибший при Геттисберге. Само фото постановочное – труп солдата переместили, чтобы создать более впечатляющий кадр.
Бразильский изобретатель Сантос Дюмон.
Ли Харви Освальд
Полярный исследователь Роберт Пири.
Юзеф Патер. Убит нацистами в Освенциме в 1942-м году.
Галлиполи. 1915-й.
Изготовление Статуи Свободы.
Британцы перед битвой на Сомме.
Вагон маршала Фоша.
Британский солдат после ранения. Декабрь 1916
Король Испании Альфонсо XIII.
Убитые немецкие солдаты. 1916-й.
Царевич Николай, будущий царь Николай II
Николай II и Георг V в немецкой военной форме. Берлин, 1913-й.
Солдат армии Севера с семьей.
Дуглас Макартур. 1930-й.
Элизабет Тейлор.
Королева Виктория с родственниками.
Теодор Рузвельт
Морской пехотинец и японский мальчик. Остров Тиниан.
Королева Виктория.
Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф.
Работница оборонного завода.
Арета Франклин.
Флоренс Найтингейл.
Император Хирохито. 1924-й.
Пленный солдат вермахта. 1 декабря 1944-го года.
Британский снайпер.
Британский король Эдуард VII. 1902-й.
Его жена, королева Александра. 1902-й.
Бонни Паркер.
Неизвестный австралийский солдат. Первая мировая война.
Магазин в Техасе. 1939-й.
Бандит Фрэнк Джеймс ураганивший на Диком Западе в 60-80х годах XIX века, совершавший целый ряд успешных ограблений, с убийствами полицейских и шерифов, а также гражданских.
Принцессы Татьяна и Ольга Романовы.
Мальме. 1910-й.
Катание на коньках в Нью-Йорке. 1904-й.
Летчик-истребитель Майкл МакФарлин.
Париж. 25 августа 1944-го года.
Поэтесса, писательница и активистка Джулия Уорд Хоу. 1909-й.
Дети спасшиеся с "Титаника". 1912-й. Их родители утонули вместе с лайнером.
Уолт Дисней.
Эцргерцог Франц-Фердинанд. 1899-й.
Рыбный рынок Балтимора. 1938-й.
На перевязочном пункте.
Крестная дочь королевы Виктории Сара Форбс Бонетта. Происходила из туземной королевской семьи, была взята в рабство, но потом освобождена по распоряжению Виктории.
Президент Теодор Рузвельт и натуралист Джон Мьюр в парке Йосемити. 1906-й.
Аль-Капоне. 1930-й.
Гессенская династия. 1876-й.
Композитор Франц Лист.
Гран-При Голландии. 1965-й.
Алан Тьюринг
Шарль де Голль.
Грета Гарбо.
Генерал Улисс Грант.
Культурист Джин Янсен с женой и сыной. 1947-й.
Композитор Густав Малер.
Керенский в войсках. Лето 1917-го года.
Отправка посыльного голубя.
Николай II закапывает царевича Алексея. 1916-й.
Генерал Грант пишет свои мемуары. 1885-й.
Генрих Гиммлер после самоубийства. 1945-й.
Последствия боев в Москве. 1917-й.
Элвис Пресли.
Уилсон Дуглас Уотсон. На Иводзиме убил 90 японских солдат.
Герой битвы за Гуадалканал Джон Базилон. Погибнет в боях за Иводзиму.
Ящики с награбленным нацистами. Бавария, 1946-й.
Шотландская пехота. Крымская война. 1853-1856-й.
Клод Монэ.
Мартин Лютер Кинг.
Александр Милн, Кристофер Робин и Винни-Пух. 1926-й.
Если интерес все еще есть, на следующей неделе могу еще одну сделать, там их еще на 2-3 подборки хватит.
Источник: Colonel Cassad
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