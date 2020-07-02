 

Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

02.07.2020, 21:50, Разное


Советский снайпер Роза Шанина.

Как и обещал, выкладываю 3-ю часть подборки работ бразильского фотографа-колориста Марины Амарал из ее цикла "Цвет времени".
Первую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html
Вторую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5975361.html

Поехали дальше:


Британская футбольная команда на Западном фронте. 1916-й.


Лейтенант Ханс Винд. ВВС Финляндии, 1943-й год.


Франц Фердинанд с супругой незадолго до…


Французская партизанка.


Перевозка канадских раненых. Битва при Аррасе. Апрель 1917-го.


Диана Спенсер в возрасте 3х лет.


Гитлер.


Джон Кеннеди в Овальном кабинете.


Американский пехотинец в разрушенной церкви. Италия, сентябрь 1943-го года.


Инженер Густав Эйфель.


Эрвин Роммель. 1917-й год.

Амелия Экхарт.


Японские солдаты в Токио. Август 1945-й.


Десантники из 101-й воздушно-десантной дивизии отыдахют в резиденции Гитлера "Орлиное гнездо" в Альпах.


Никола Тесла. 1899-й.


Фридрих Эберт. Первый президент Германии после свержения Кайзера Вильгельма.


Кенийская женщина. Момбаса. 1909-й.


Медсестра и ребенок. 1850-й год.


Красная Армия на улицах Берлина. Май 1945-го.


Король Георг V и принцесса Елизавета.


Капитан Клаус фон Штауфенберг.


Артур Шопенгауэр. 1859-й


8-й президент США Мартин ван Бюррен.


Полярный исследователь Роберт Скотт.


Принцесса Ивонн и принц Александр. Майорка. 1955-й год


Марш за избирательные права женщин. Гетеборг, 2 июня 1918-го года.


Чарли Чаплин. 1916-й.


Эмигрантка из Словакии на острове Эллис. Начало XX века.


Арест Эммелин Панкхерст во время попытки подать петицию королю об избирательных правах женщин. Май 1914-го.


Королева Виктория за работой.


Черчилль. 1895-й.


Безработный лесоруб в Орегоне. 1939-й год.


Жизнь в Калифорнии. 1936-й.


Альфред Хичкок


Верхний Египет. Начало XX века.


Игра в бейсбол. 1909-й.


Генри Форд. 1921-й.


Актриса Дебби Рейнольдс


Канадские солдаты после боя у Вильми. 1917-й.


Студенты Принстонского университета. 1893 год.


Женский экипаж B-17. 1944-й год.


Немецкий летчик-истребитель Эрих Хартманн.


Победитель Наполеона при Ватерлоо, герцог Веллингтон. 1844-й.


Госпиталь для индийских солдат. Первая мировая война.


Эдгар Аллан По.


Лоуренс Аравийский.


Катарина и Чеслава Ковка. Обе погибли в Освенциме в 1943-м году.


Сенатор Роберт Кеннеди после покушения в отеле "Амбассадор".


Ветеран гражданской войны в Пенсильвании. 1935-й год.


Маргарет Тэтчер. 1951-й год.


Антарктическая экспедиция Шеклтона. 1909-й.


Манфред фон Рихтгофен.


Йозеф Геббельс.


Погибший на острове Пелилиу. 1944-й.


Индейский вождь. 1906-й.


Океанский лайнер "Мавритания". 1909-й.


Король Георг VI с дочерьми.


Форт Пуласки после штурма. Гражданская война в США. 1862-й год.


Немецкие пехотинцы с траншейными дубинками. Первая мировая война.


Заготовка крыс.


Французская пехота проходит мимо отдыхающих англичан. 29 мая 1918-го года.


Кайзершлахт. Последнее крупное немецкое наступление на Западном фронте. Март 1918-го года.


Соломон Хониг. Убит в Освенциме в 1942-м году.


Несовершеннолетний пехотинец. 1917-й год.


Альберт Эйнштейн. 1905-й.


Юрий Гагарин


Рабы в Бразилии. 1885-й год.


Элла Фицджеральд


Погибший при Геттисберге. Само фото постановочное – труп солдата переместили, чтобы создать более впечатляющий кадр.


Бразильский изобретатель Сантос Дюмон.


Ли Харви Освальд


Полярный исследователь Роберт Пири.


Юзеф Патер. Убит нацистами в Освенциме в 1942-м году.


Галлиполи. 1915-й.


Изготовление Статуи Свободы.


Британцы перед битвой на Сомме.


Вагон маршала Фоша.


Британский солдат после ранения. Декабрь 1916


Король Испании Альфонсо XIII.


Убитые немецкие солдаты. 1916-й.


Царевич Николай, будущий царь Николай II


Николай II и Георг V в немецкой военной форме. Берлин, 1913-й.


Солдат армии Севера с семьей.


Дуглас Макартур. 1930-й.


Элизабет Тейлор.


Королева Виктория с родственниками.


Теодор Рузвельт


Морской пехотинец и японский мальчик. Остров Тиниан.


Королева Виктория.


Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф.


Работница оборонного завода.


Арета Франклин.


Флоренс Найтингейл.


Император Хирохито. 1924-й.


Пленный солдат вермахта. 1 декабря 1944-го года.


Британский снайпер.


Британский король Эдуард VII. 1902-й.


Его жена, королева Александра. 1902-й.


Бонни Паркер.


Неизвестный австралийский солдат. Первая мировая война.


Магазин в Техасе. 1939-й.


Бандит Фрэнк Джеймс ураганивший на Диком Западе в 60-80х годах XIX века, совершавший целый ряд успешных ограблений, с убийствами полицейских и шерифов, а также гражданских.


Принцессы Татьяна и Ольга Романовы.


Мальме. 1910-й.


Катание на коньках в Нью-Йорке. 1904-й.


Летчик-истребитель Майкл МакФарлин.


Париж. 25 августа 1944-го года.


Поэтесса, писательница и активистка Джулия Уорд Хоу. 1909-й.


Дети спасшиеся с "Титаника". 1912-й. Их родители утонули вместе с лайнером.


Уолт Дисней.


Эцргерцог Франц-Фердинанд. 1899-й.


Рыбный рынок Балтимора. 1938-й.


На перевязочном пункте.


Крестная дочь королевы Виктории Сара Форбс Бонетта. Происходила из туземной королевской семьи, была взята в рабство, но потом освобождена по распоряжению Виктории.


Президент Теодор Рузвельт и натуралист Джон Мьюр в парке Йосемити. 1906-й.


Аль-Капоне. 1930-й.


Гессенская династия. 1876-й.


Композитор Франц Лист.


Гран-При Голландии. 1965-й.


Алан Тьюринг


Шарль де Голль.


Грета Гарбо.


Генерал Улисс Грант.


Культурист Джин Янсен с женой и сыной. 1947-й.


Композитор Густав Малер.


Керенский в войсках. Лето 1917-го года.


Отправка посыльного голубя.


Николай II закапывает царевича Алексея. 1916-й.


Генерал Грант пишет свои мемуары. 1885-й.


Генрих Гиммлер после самоубийства. 1945-й.


Последствия боев в Москве. 1917-й.


Элвис Пресли.


Уилсон Дуглас Уотсон. На Иводзиме убил 90 японских солдат.


Герой битвы за Гуадалканал Джон Базилон. Погибнет в боях за Иводзиму.


Ящики с награбленным нацистами. Бавария, 1946-й.


Шотландская пехота. Крымская война. 1853-1856-й.


Клод Монэ.


Мартин Лютер Кинг.


Александр Милн, Кристофер Робин и Винни-Пух. 1926-й.

Если интерес все еще есть, на следующей неделе могу еще одну сделать, там их еще на 2-3 подборки хватит.

Источник: Colonel Cassad



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