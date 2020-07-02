Мнение: Раскрашенная история Марины Амарал. Часть №3

02.07.2020, 21:50, Разное



Советский снайпер Роза Шанина.

Как и обещал, выкладываю 3-ю часть подборки работ бразильского фотографа-колориста Марины Амарал из ее цикла "Цвет времени".

Первую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5973752.html

Вторую часть можно посмотреть тут https://colonelcassad.livejournal.com/5975361.html

Поехали дальше:



Британская футбольная команда на Западном фронте. 1916-й.



Лейтенант Ханс Винд. ВВС Финляндии, 1943-й год.



Франц Фердинанд с супругой незадолго до…



Французская партизанка.



Перевозка канадских раненых. Битва при Аррасе. Апрель 1917-го.



Диана Спенсер в возрасте 3х лет.



Гитлер.



Джон Кеннеди в Овальном кабинете.



Американский пехотинец в разрушенной церкви. Италия, сентябрь 1943-го года.



Инженер Густав Эйфель.



Эрвин Роммель. 1917-й год.



Амелия Экхарт.



Японские солдаты в Токио. Август 1945-й.



Десантники из 101-й воздушно-десантной дивизии отыдахют в резиденции Гитлера "Орлиное гнездо" в Альпах.



Никола Тесла. 1899-й.



Фридрих Эберт. Первый президент Германии после свержения Кайзера Вильгельма.



Кенийская женщина. Момбаса. 1909-й.



Медсестра и ребенок. 1850-й год.



Красная Армия на улицах Берлина. Май 1945-го.



Король Георг V и принцесса Елизавета.



Капитан Клаус фон Штауфенберг.



Артур Шопенгауэр. 1859-й



8-й президент США Мартин ван Бюррен.



Полярный исследователь Роберт Скотт.



Принцесса Ивонн и принц Александр. Майорка. 1955-й год



Марш за избирательные права женщин. Гетеборг, 2 июня 1918-го года.



Чарли Чаплин. 1916-й.



Эмигрантка из Словакии на острове Эллис. Начало XX века.



Арест Эммелин Панкхерст во время попытки подать петицию королю об избирательных правах женщин. Май 1914-го.



Королева Виктория за работой.



Черчилль. 1895-й.



Безработный лесоруб в Орегоне. 1939-й год.



Жизнь в Калифорнии. 1936-й.



Альфред Хичкок



Верхний Египет. Начало XX века.



Игра в бейсбол. 1909-й.



Генри Форд. 1921-й.



Актриса Дебби Рейнольдс



Канадские солдаты после боя у Вильми. 1917-й.



Студенты Принстонского университета. 1893 год.



Женский экипаж B-17. 1944-й год.



Немецкий летчик-истребитель Эрих Хартманн.



Победитель Наполеона при Ватерлоо, герцог Веллингтон. 1844-й.



Госпиталь для индийских солдат. Первая мировая война.



Эдгар Аллан По.



Лоуренс Аравийский.



Катарина и Чеслава Ковка. Обе погибли в Освенциме в 1943-м году.



Сенатор Роберт Кеннеди после покушения в отеле "Амбассадор".



Ветеран гражданской войны в Пенсильвании. 1935-й год.



Маргарет Тэтчер. 1951-й год.



Антарктическая экспедиция Шеклтона. 1909-й.



Манфред фон Рихтгофен.



Йозеф Геббельс.



Погибший на острове Пелилиу. 1944-й.



Индейский вождь. 1906-й.



Океанский лайнер "Мавритания". 1909-й.



Король Георг VI с дочерьми.



Форт Пуласки после штурма. Гражданская война в США. 1862-й год.



Немецкие пехотинцы с траншейными дубинками. Первая мировая война.



Заготовка крыс.



Французская пехота проходит мимо отдыхающих англичан. 29 мая 1918-го года.



Кайзершлахт. Последнее крупное немецкое наступление на Западном фронте. Март 1918-го года.



Соломон Хониг. Убит в Освенциме в 1942-м году.



Несовершеннолетний пехотинец. 1917-й год.



Альберт Эйнштейн. 1905-й.



Юрий Гагарин



Рабы в Бразилии. 1885-й год.



Элла Фицджеральд



Погибший при Геттисберге. Само фото постановочное – труп солдата переместили, чтобы создать более впечатляющий кадр.



Бразильский изобретатель Сантос Дюмон.



Ли Харви Освальд



Полярный исследователь Роберт Пири.



Юзеф Патер. Убит нацистами в Освенциме в 1942-м году.



Галлиполи. 1915-й.



Изготовление Статуи Свободы.



Британцы перед битвой на Сомме.



Вагон маршала Фоша.



Британский солдат после ранения. Декабрь 1916



Король Испании Альфонсо XIII.



Убитые немецкие солдаты. 1916-й.



Царевич Николай, будущий царь Николай II



Николай II и Георг V в немецкой военной форме. Берлин, 1913-й.



Солдат армии Севера с семьей.



Дуглас Макартур. 1930-й.



Элизабет Тейлор.



Королева Виктория с родственниками.



Теодор Рузвельт



Морской пехотинец и японский мальчик. Остров Тиниан.



Королева Виктория.



Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф.



Работница оборонного завода.



Арета Франклин.



Флоренс Найтингейл.



Император Хирохито. 1924-й.



Пленный солдат вермахта. 1 декабря 1944-го года.



Британский снайпер.



Британский король Эдуард VII. 1902-й.



Его жена, королева Александра. 1902-й.



Бонни Паркер.



Неизвестный австралийский солдат. Первая мировая война.



Магазин в Техасе. 1939-й.



Бандит Фрэнк Джеймс ураганивший на Диком Западе в 60-80х годах XIX века, совершавший целый ряд успешных ограблений, с убийствами полицейских и шерифов, а также гражданских.



Принцессы Татьяна и Ольга Романовы.



Мальме. 1910-й.



Катание на коньках в Нью-Йорке. 1904-й.



Летчик-истребитель Майкл МакФарлин.



Париж. 25 августа 1944-го года.



Поэтесса, писательница и активистка Джулия Уорд Хоу. 1909-й.



Дети спасшиеся с "Титаника". 1912-й. Их родители утонули вместе с лайнером.



Уолт Дисней.



Эцргерцог Франц-Фердинанд. 1899-й.



Рыбный рынок Балтимора. 1938-й.



На перевязочном пункте.



Крестная дочь королевы Виктории Сара Форбс Бонетта. Происходила из туземной королевской семьи, была взята в рабство, но потом освобождена по распоряжению Виктории.



Президент Теодор Рузвельт и натуралист Джон Мьюр в парке Йосемити. 1906-й.



Аль-Капоне. 1930-й.



Гессенская династия. 1876-й.



Композитор Франц Лист.



Гран-При Голландии. 1965-й.



Алан Тьюринг



Шарль де Голль.



Грета Гарбо.



Генерал Улисс Грант.



Культурист Джин Янсен с женой и сыной. 1947-й.



Композитор Густав Малер.



Керенский в войсках. Лето 1917-го года.



Отправка посыльного голубя.



Николай II закапывает царевича Алексея. 1916-й.



Генерал Грант пишет свои мемуары. 1885-й.



Генрих Гиммлер после самоубийства. 1945-й.



Последствия боев в Москве. 1917-й.



Элвис Пресли.



Уилсон Дуглас Уотсон. На Иводзиме убил 90 японских солдат.



Герой битвы за Гуадалканал Джон Базилон. Погибнет в боях за Иводзиму.



Ящики с награбленным нацистами. Бавария, 1946-й.



Шотландская пехота. Крымская война. 1853-1856-й.



Клод Монэ.



Мартин Лютер Кинг.



Александр Милн, Кристофер Робин и Винни-Пух. 1926-й.

Если интерес все еще есть, на следующей неделе могу еще одну сделать, там их еще на 2-3 подборки хватит.