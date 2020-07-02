 

Мнение: Жестокость как похвала

02.07.2020, 21:50, Разное

Занимательная этимология: только сейчас, просматривая комменты к теме по “доброте женщин”, вдруг уяснил для себя неожиданную вещь: происхождение известного сленгового восклицания “Жесть!” – которое в русском все же, как ни крути, имеет явный оттенок восхищения и уважения (почти аналог “круто!”).

Действительно, никакого отношения к “жести” как к материалу (то есть “тонкой холоднокатаной отожженной листовой стали толщиной 0,08-0,32 мм, используемой главным образом для изготовления консервной тары”) эта “Жесть!” не имеет. Скорее всего, здесь мы имеем дело с сокращением от “жестокость” или “жестоко”.

Припомните случаи, когда вы сами или ваши друзья употребляют это междометие. Думаю, вы увидите, что подразумеваемая “жестокость” – по отношению к себе или по отношению к кому-то еще – подходит тут лучше всего.

Источник: Размышления вольного социолога



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