ЭИСИ привел новые успешные практики по борьбе с коронавирусом

02.07.2020, 21:48, Новости дня

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел несколько новых практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в российских регионах.

В исследовании институт опирался на официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы. На сайте ЭИСИ приводятся в пример меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения, профилактике и нераспространению коронавируса и поддержки медицинского персонала.

В Воронежской области введен в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр Минобороны, в госпитали Кабардино-Балкарской республики поставлено 76 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких, в Дагестане развернуто 3230 дополнительных коек, из которых 2180 – свободны, в Пензенской области открыт инфекционный центр нового военного госпиталя Минобороны.

В нескольких регионах медицинские учреждения вернулись к привычному режиму работы. В Ненецком автономном округе прошла процедура перевода в штатный режим части коек Ненецкой окружной больницы, в Москве 3 тыс. коек городских, федеральных и частных стационаров вывели из работы с коронавирусом.

В Амурской области пополнены запасы учреждений здравоохранения, в больницы Благовещенска поступили новые спецоснащения и средства индивидуальной защиты, партия медицинского оборудования и расходных материалов на сумму 1,2 млн рублей. В Санкт-Петербурге сформирован запас средств индивидуальной защиты на срок от 9 дней до трех с половиной месяцев.

В медучреждения Новосибирской области поступило 19 новых автомобилей для скорой помощи, в больницы Забайкальского края – восемь машин скорой помощи класса «С», в больницы Магаданской области – 11 новых реанимационных автомобилей, в больницы Орловской области – 10 реанимобилей.

В ЯНАО до 10 июля были продлены ограничительные меры по коронавирусу, в Пензенской области самоизоляция для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями продлена до 12 июля, в Хакасии, Ростовской области продлен запрет для работодателей привлекать к исполнению трудовых обязанностей работающих граждан в возрасте 65 лет и старше.

В Мурманской области руководство региона решило назначить дополнительные выплаты врачам и медицинскому персоналу. В перечень сотрудников медицинских учреждений, которым положены надбавки за работу с коронавирусом, добавлена новая категория – медицинские работники, осуществляющие наблюдение, забор и направление анализов пациентов с подтвержденным коронавирусом, находящихся в обсервации.

Также ЭИСИ обратил внимание на поддержку бизнеса в российских регионах.

В Петербурге власти решили предоставить субсидии Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса для поддержки предприятий и организаций, включенных в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики. В Мурманской области субъекты МСП, наиболее пострадавшие в результате пандемии коронавируса, продолжат получать целевую субсидию на поддержку занятости до 31 июля.