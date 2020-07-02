Война с Россией на Донбассе унесла жизни более трех тысяч украинских военных

02.07.2020, 21:45, Новости дня

КИЕВ – На Донбассе в результате вооруженного конфликта, развязанного Россией, погибло 3094 украинских военнослужащих, ранения получили почти двенадцать тысяч бойцов.

Как сообщает 2 июля Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», об этом во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ Леонид Голопатюк.

«Защищая свою независимость и территориальную целостность в противостоянии российской агрессии, моя страна вынуждена платить ужасную цену. Вследствие вооруженного конфликта, развязанного Россией, уже погибли 3094 и получили ранения почти 12 тыс. защитников Украины», – отметил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Леонид Голопатюк.

Он напомнил, что война на Донбассе унесла жизни 3353 гражданских лиц, еще более семи тысяч украинских граждан были ранены и искалечены. Около 1,8 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, подчеркнул Леонид Голопатюк.

Он сказал, что вооруженная агрессия России против Украины, по сути, стала беспрецедентным вызовом современной системе безопасности.

«Впервые после Второй мировой войны осуществлена попытка изменить устойчивый международный порядок в Европе, в том числе – военными средствами», – сообщает «Укринформ» слова Леонид Голопатюка.

Об урегулировании конфликта после Парижского саммита

Член Общественного совета при МИДе Украины, политолог Андрей Бузаров считает, что сегодня нет позитивной тенденции для урегулирования ситуации на Донбассе, продолжается гибель украинцев и идет процесс разрушения инфраструктуры.

«Коронавирус только усложнил процесс, формат переговоров по линии Дмитрий Козак – Андрей Ермак не работает. Это был самый идеальный двухсторонний формат переговоров между Украиной и Россией. То, о чем договаривались стороны на встрече «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря 2019 года, фактически, не увенчалось успехом», – говорит Андрей Бузаров корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, продолжающийся конфликт на Донбассе связан с «провалом в переговорном процессе» внутри страны: власть не демонстрирует политической воли для стабилизации ситуации, выполнения обязательств, взятых на переговорах в Париже.

«Россия увидела, что власть недостаточно сильна и взяла паузу. И мы видим, что происходит формирование Консультационного совета, и какие люди туда привлекаются, как профильный министр по реинтеграции ведет себя по отношению ко многим выходцам из Донбасса – создается, фактически, декоративная структура времен Порошенко. Все это говорит о том, что подход к Донбассу как внутри страны, так и на внешней арене сохраняется, как во времена предыдущей политической команды», – подчеркивает Андрей Бузаров.

Он считает, что даже по гуманитарным вопросам – организации пересечения линии разграничения, отношению к гражданам с неподконтрольных территорий – можно наблюдать политизацию процесса урегулирования.

«Люди «зависают» между блокпостами, для переселенцев нет условий, в профильных структурах по Донбассу отсутствуют специалисты, компетентные лица, знающие ситуацию в регионе, нет нормальной дискуссии, без национал-радикальных идей», – подчеркивает Андрей Бузаров.

Одну из задач власти – провести осенью выборы на неподконтрольных территориях Донбасса при нынешней динамике переговоров и урегулирования ситуации, он считает сложно выполнимой.

Законодательные инициативы и Донбасс

Политолог Алексей Якубин отмечает, что сейчас одна из ключевых линий по Донбассу – это проведение местных выборов осенью 2020 года на подконтрольной и неподконтрольной территориях.

«К этому моменту нужно реализовать условия парижского коммюнике, для этого необходимо ускоряться: не представлен новый закон Об особенностях самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в нем должна быть отображена формула Штайнмайера, нет закона об амнистии и процедуры, как будут проходить выборы на Донбассе. Без этих законодательных актов сложно представить следующую встречу лидеров стран-участниц «нормандского формата» в Берлине», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает, что выборы Владимир Зеленский выиграл, позиционируя себя президентом мира.

«И для него это важно – реализовать мирные инициативы. Ему противостоит агрессивное политическое меньшинство, которое проиграло выборы, ультраправые политики, активные на улице и в соцсетях. Была инициатива уроженца Донецка, шоумена Сергея Сивохи по поводу запуска Национальной платформы для налаживания диалога на востоке, однако она не состоялась, хотя, можно предположить, что этот проект запускался, исходя из инициатив Владимира Зеленского», – отмечает Алексей Якубин.

Переговоры в Париже в декабре 2019 года в «Нормандском формате», по словам политолога Алексея Якубина, позволили достичь прогресса по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения войск.

«Коронавирус внес свои новации, но сегодня обсуждается возможность открытие новых пунктов пропуска людей на линии разграничения. За последние несколько недель были две знаковых встречи – поездка координатора по Донбассу и главы офиса президента Андрея Ермака сначала в Берлин, а потом в Париж. Была представлена новая концепция реализации парижского коммюнике», – утверждает Алексей Якубин.