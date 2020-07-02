Национальные институты здоровья: вакцина от COVID-19 будет готова к концу года

02.07.2020, 21:45, Новости дня

Директор Национальных институтов здоровья США Фрэнсис Коллинз заявил в четверг, что с оптимизмом смотрит на принятую администрацией Трампа программу вакцинации «Операция Warp Speed», целью которой является разработка безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 к концу года, а также создание 300 миллионов доз к началу 2021-го года.

Выступая на слушаниях в профильном подкомитете Сената, Коллинз также заявил, что в сентябре США планируют достичь проведения миллиона быстрых тестов в день. Это позволит открыть школы и проводить спортивные мероприятия, отметил директор Национальных институтов здоровья, отметил руководитель NIH.