 

Национальные институты здоровья: вакцина от COVID-19 будет готова к концу года

02.07.2020, 21:45, Новости дня

Директор Национальных институтов здоровья США Фрэнсис Коллинз заявил в четверг, что с оптимизмом смотрит на принятую администрацией Трампа программу вакцинации «Операция Warp Speed», целью которой является разработка безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 к концу года, а также создание 300 миллионов доз к началу 2021-го года.

Выступая на слушаниях в профильном подкомитете Сената, Коллинз также заявил, что в сентябре США планируют достичь проведения миллиона быстрых тестов в день. Это позволит открыть школы и проводить спортивные мероприятия, отметил директор Национальных институтов здоровья, отметил руководитель NIH.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Названы сроки возобновления испытаний корабля «Петр Моргунов»

17.04 / Фонд Новинского направил на борьбу с коронавирусом более 80 млн грн

25.06 / “Ночь, зима, меня замерзшую водят на цепи”. Кузьменко рассказала, как с ней проводили следственный эксперимент

21.05 / Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами

13.05 / Шмыгаль заявил, что тарифы на электроэнергию в этом году повышать не будут

23.06 / В Украине опять более 800 новых случаев коронавируса, за сутки умерло 23 человека

24.04 / Французский экономист – для безответственных южан проблема всегда в ЕС, а не в собственных ошибках

31.05 / Мадридский “Реал” включился в борьбу за немецкого хавбека Хавертца

26.06 / Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии

30.06 / Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска