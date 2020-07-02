В России за сутки выявили 6760 новых случаев заражения коронавирусом

02.07.2020, 21:45, Разное

Прирост заболевших неделю не превышает семь тысяч.

В РФ за сутки зафиксировали 6760 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Таким образом, общее число заболевших достигло 661 165 человек. При этом суточный прирост заболевших седьмой день подряд не превышает семь тысяч.

По числу новых случаев на третьем месте после Москвы и Подмосковья остается Ханты-Мансийский автономный округ (266 новых случаев). 24 июня там был зафиксирован рекордный прирост — 323 случая за сутки. Среди других регионов он находится на седьмом месте по этому показателю (9219 заболевших).

Федеральный оперштаб сказал о рекордном приросте за сутки в Калмыкии — 194 человека. Однако региональный штаб заявил о 18 новых заболевших за сутки по республике и еще о 104 — в Сарпинском психоневрологическом интернате, где выявлен очаг заражения. «Новая газета» обратилась в Минздрав и Роспотребнадзор региона за комментарием.

В Москве, где по-прежнему больше всего случаев, выявили 662 новых случая COVID-19, прирост заболевших в столице не превышает 700 человек второй день.

Скончались за сутки в РФ 216 человек с коронавирусом, что аналогично цифрам, зафиксированным 10 июня. После этой даты прирост во все дни был меньше. Петербург по числу умерших за сутки снова обогнал Москву — там скончались 46 пациентов, а в столице — 35. Общее число умерших с COVID-19 в стране достигло 9536 человек.

Выздоровел за сутки 10 281 пациент. В общей сложности число вылечившихся достигло 422 931.

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