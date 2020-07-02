 

Путин поддержал идею присвоить почетные звания Город трудовой доблести 20 городам

02.07.2020, 21:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал решение присвоить звание «Город трудовой доблести» сразу 20 российским городам, глава государства намерен подписать соответствующий документ в ближайшее время.

«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания Города трудовой доблести сразу 20 городам», – цитирует российского лидера ТАСС.

По словам президента, речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

Первое решение о присвоении звания будет принято уже в текущем году, отметил он, передает РИА «Новости».

«Федеральный закон устанавливает порядок присвоения звания «Город трудовой доблести». Заявки в российский комитет «Победа» поступили от 28 городов. Сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем юбилейном году», – сказал президент.

Он отметил, что в поддержку заявок городов их жители собрали множество подписей.

«И это обязательно нужно учесть. За каждой такой подписью – глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, память о которой бережно передается у нас из поколение в поколение, самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину», – подчеркнул Путин.

Отдельно он отметил, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности.

«Два дня назад, вы знаете, подо Ржевом был открыт мемориал Советскому солдату. Довоенный Ржев насчитывал более 56 тыс. жителей, и когда город освободили, то в нем осталось всего около 300 человек. Когда нацисты уходили, то просто уничтожали людей, гражданское население. По своим планам нацисты готовили колонизацию земель Советского союза, а всех, кто жил здесь – славян, людей других национальностей, собирались уничтожить или превратить в рабов, лишить своего языка, культуры. И эти преступления нацистов и их приспешников – геноцид в отношении народов Советского союза – не имеют срока давности», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что такая оценка должна быть «незыблемой в нашем законодательстве и в системе международного права».

Глава государства также выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Хотел бы сегодня искренне поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейных мероприятий, выступил с инициативой и реализовал новые содержательные проекты, адресованные прежде всего нашим дорогим ветеранам», – сказал он.

Также президент поблагодарил всех граждан страны, волонтеров, которые помогали ветеранам и людям старших поколений. «Такая забота, участие были незаменимы», – указал Путин.

Напомним, в 2020 году Госдумой принят внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», который позволяет присваивать его городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.



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