ВОЗ усомнилась в эффективности американского препарата от коронавируса

02.07.2020, 21:30, Новости дня

Эффективность препарата «Ремдесивир» для лечения коронавируса пока не подтверждена, испытания продолжаются, сообщила в четверг главный научный специалист Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

«Все еще проводится много исследований в отношении «Ремдесивира». На настоящий момент нам известна публикация из Китая о том, что он не продемонстрировал каких-либо полезных свойств. И есть также публикация из NIH об уменьшении продолжительности госпитализации примерно на 30% у пациентов, которые его принимали», – передает ТАСС слова Сваминатан.

Она также отметила, что «Ремдесивир» – это противовирусное средство, однако неизвестна его эффективность.

«План состоит в том, чтобы продолжить клинические испытания, потому что нужно получить ответ на вопрос по поводу его действенности. В ближайшие недели станет возможным проанализировать данные по исследованию», – добавила представитель ВОЗ.

Она также считает, что «в ближайшие недели и месяцы» поставки этого препарата на рынок увеличатся в связи с получением лицензий на производство дженериков.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что лекарственный препарат с указанным международным наименованием в стране не зарегистрирован. В настоящее время он проходит процедуру клинических испытаний.

В мае «Ремдесивир» был экстренно одобрен в США для лечения COVID-19. Препарат разработан для борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел доказать свою эффективность.

При этом российский препарат «Авифавир» зарекомендовал себя лучше, чем одобренный в США «Ремдесивир».