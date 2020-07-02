ЕС пора отстаивать свои интересы в американской войне санкций против «Северного потока — 2»

02.07.2020, 21:18, Новости дня

В период глобального кризиса из-за пандемии торговая война — это последнее, что нужно американцам и европейцам, но и сотрудничество может строиться только на равноправных условиях, подчёркивает Handelsblatt. А поскольку президент США Дональд Трамп, похоже, воспринимает только язык санкций, Европе пора отказаться от дипломатической сдержанности и отстаивать собственные интересы в отношении проекта «Северный поток — 2», подчёркивается в статье. Например, можно подумать о введении ответных мер против американского сланцевого газа.



Reuters

Американские санкции против «Северного потока — 2», которые Вашингтон планирует ужесточать ещё больше, угрожают суверенитету Европы и требуют ответных мер, пишет Handelsblatt. В энергетической политике не может применяться излюбленный лозунг президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего», поскольку это станет явным нарушением принципа правового самоопределения Европы, подчёркивается в статье. И хотя в условиях экономического кризиса последствия любой торговой войны будут крайне негативными, Евросоюз всё равно обязан отстаивать собственные интересы в энергетической сфере, уверены авторы.

Новый законопроект о санкциях, который был внесён недавно группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с Тедом Крузом, фактически служит новой ступенью к экскалации конфликта вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2», констатирует Handelsblatt: «Американские сенаторы в своей последней агрессивной инициативе, названной «Законом о защите европейской энергетической безопасности», использовали военную риторику». В частности, там говорится о «немедленных и сокрушительных американских санкциях против всех, кто каким-либо образом связан со строительством газопровода». И без сомнений, данный законопроект способен надолго осложнить экономические связи между Европой и США, предупреждают авторы.

Ведь если он будет одобрен, то принятые в декабре 2019 года американским конгрессом санкции, которые до сих пор были направлены, в первую очередь, против судов-трубоукладчиков, значительно ужесточатся — и распространятся практически на все компании, участвующие в строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании газопровода. В таком случае под американские санкции попадут более 120 компаний из 12 европейских стран, поясняется в статье: «И даже немецкие государственные органы и должностные лица могут стать их мишенями».

Формально Дональд Трамп, Тед Круз и прочие сторонники этой политики выражают опасения, что Европа «попадёт в энергетическую зависимость от России». Однако за последние годы Европа значительно диверсифицировала свой импорт газа, оборудовав 35 терминалов по приёму сжиженного газа, суммарная мощность которых соответствует четырём таким проектам, как «Северный поток — 2», подчёркивается в статье. Поэтому она в состоянии покрывать свою потребность в газе, в том числе и поставками из таких удалённых стран, как Катар, Малайзия, Индонезия и Австралия, отмечает Handelsblatt.

Ещё один аргумент американцев относительно того, что ради сотрудничества с Россией Европа якобы «бросает в беде Украину», которая большую часть своих государственных доходов получает от пошлин за транзит газа, тоже несостоятелен, говорится в статье. Правительство ФРГ в прошлом году приложило немало усилий для заключения нового российско-украинского договора о транзите газа, и в итоге к концу года этот договор всё же был подписан, напоминают авторы.

Кроме того, действия администрации Трампа кажутся особенно странными, если учесть, что Соединённые Штаты Америки и сами закупают у РФ большое количество нефти, подчёркивается в статье. В частности, в конце 2019 года из-за санкций, введённых против Венесуэлы и Ирана, США ежемесячно импортировали до 20 миллионов баррелей нефти из России. Больше нефти американцы получают только из соседней Канады, констатирует Handelsblatt.

Возникает резонный вопрос о том, что же на самом деле скрывается за агрессивными действиями США в отношении ЕС? Похоже, что, по мнению Вашингтона, предвыборный слоган Трампа «Америка прежде всего» должен теперь применяться и в энергетической политике, отмечают авторы. Фрекинговый бум превратил США в самого крупного производителя нефти и газа в мире, и теперь американцы намерены продавать свой сжиженный фрекинговый газ в Европу. Однако сжижение природного газа и его транспортировка относительно дороги, а экономический спад, вызванный коронавирусом, привёл к падению цен на обычный газ, сделав американский проект невыгодным, пишет Handelsblatt.

Поэтому истинная цель новых санкций — повысить сбыт американского фрекингового газа и избавиться от РФ как конкурента, который предлагает газ Европе по более низким ценам, поясняется в статье: «Газ свободы вместо газа из трубопровода» — так сейчас принято говорить в США. В новой американской доктрине «энергетического доминирования» заключена истинная причина новой санкционной атаки, и речь тут идёт вовсе не об энергетической безопасности Европы».

Такому «агрессивному выпаду» Вашингтона необходимо противодействовать, поскольку речь идёт не о каких-то незначительных деталях энергетической политики, а о её основном принципе, подчёркивается в статье. Если компании, работающие в Европе и придерживающиеся европейских норм и стандартов права, будут произвольно облагаться санкциями со стороны США — это фактически станет «посягательством на принцип правовой определённости и защиту инвестиций в Европе», в результате чего европейско-американские торговые отношения окажутся в опасности, предупреждают авторы.

Примечательно, что угроза ужесточения санкций сплотила ряды в немецком бундестаге, и теперь даже те фракции, которые критически относились к проекту газопровода «Северный поток — 2», рассматривают новый американский законопроект как «нарушение норм международного права и, прежде всего, покушение на суверенитет Европы», отмечает Handelsblatt. Понятно, что в период глобального экономического кризиса на фоне коронавирусной пандемии торговая война — это последнее, что нужно американцам и европейцам. Однако позитивное партнёрство возможно только на условиях равноправия, которые предусматривают, в частности, необходимость уважать суверенитет каждого из партнёров, говорится в статье.

«Мы убеждены: время дипломатической сдержанности прошло», — подчёркивают авторы. По их мнению, для защиты европейских интересов правительство ФРГ и Европейский союз должны использовать эффективные меры противодействия — в частности, подумать о введении ответных санкций, например, против американского сланцевого газа. «Только когда возникнет реальная опасность введения серьёзных ответных санкций, появится реальный шанс уладить конфликт: Дональд Трамп понимает только такой язык», — заключает Handelsblatt.