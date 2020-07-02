Если бы выборы были сейчас, Байден бы выиграл — американцы недовольны действиями Трампа на посту президента

02.07.2020, 21:18, Новости дня

Большинство американцев не доверяют президенту США Дональду Трампу в вопросе руководства страной в условиях пандемии и расовых беспорядков, передаёт Daily Mail со ссылкой на опрос Pew Research Center. Тем не менее Трамп пользуется поддержкой в том, что касается восстановления экономики страны — в вопросах экономики президенту доверяет 51% опрошенных американцев.



Reuters

Последний опрос исследовательского центра Pew Research Center «принёс плохие новости» президенту США Дональду Трампу — большинство американцев недовольны тем, как он руководит страной, и считают его «ужасным» или «плохим» президентом, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, опрос прошёл с 16 по 22 июня на фоне роста числа новых случаев заражения после ослабления карантина, постепенного восстановления экономики страны и растущей расовой напряжённости. Его результаты были обнародованы в среду.

Из 4708 американцев, в том числе 3577 зарегистрированных избирателей, число опрошенных, признавшихся в том, что они удовлетворены ситуацией в стране, сократилось на 19% — с 31% в апреле до 12% в июне. При этом недовольны положением дел 87% респондентов. Кроме того, лишь 46% сохраняют надежду на то, что положение в стране вскоре улучшится.

Из результатов опроса также следует, что, если бы президентские выборы, которые пройдут в США в начале ноября этого года, состоялись уже сейчас, победу бы одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден с 54% голосов. Его конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа поддержали бы 44% избирателей. Другой опрос, проведённый новостным порталом RealClearPolitics, показал, что Байден обходит оппонента на 9,5%.

Согласно опросу Pew Research Center, 42% считают Трампа «ужасным» президентом, а 11% — «плохим» лидером. Хорошим президентом и главнокомандующим вооружёнными силами США его назвали 37%.

Несмотря на то что 28% полагают, что Байден справился бы с ролью главы государства, лишь 28% согласны, что он был бы «ужасным» президентом, и лишь15% опрошенных думают, что из него бы получился «плохой» лидер.

Хотя Трамп напрямую не комментировал эти данные, ранее он называл «фальшивыми» все опросы с негативной оценкой его деятельности.

«Если бы в течение трёх лет я не подвергался постоянным преследованиям путём фальшивых и незаконных расследований, Россия, Россия, РФ и мистификация импичмента, я бы поднялся на 25 пунктов по сравнению с Сонным Джо и ничего не делающими демократами. Очень несправедливо, но так оно и есть!!!» — отреагировал Трамп в Twitter на опрос издания The Wall Street Journal, который показал, что он проигрывает Байдену 8%.

Однако в результатах исследования Pew Research Center для президента есть и положительные новости — 51% респондентов уверен в том, что Трамп сможет восстановить экономику США после пандемии. Сказать то же самое о Байдене смогли 48%.

Как отмечает Daily Mail, в опросах общественного мнения наблюдается схожая тенденция — Трамп пользуется поддержкой в том, что касается экономики страны, но не удостаивается столь же высоких оценок деятельности по борьбе с коронавирусом и решению проблемы расизма.

Так, только 35% считают, что Трампу под силу справиться с расизмом в США, тогда как Байдену решение этой проблемы доверили бы 48% опрошенных. Кроме того, лишь 41% респондентов уверен в способности действующего лидера справиться с последствиями пандемии, а в его конкурента от Демократической партии верят 52% принявших участие в исследовании американцев.

При этом, как пишет Daily Mail, всё меньше жителей США верят в то, что власти контролируют распространение коронавируса. Хотя ещё в марте 62% выражали уверенность в том, что страна сможет держать под контролем эпидемию, в июне с этим согласились лишь 37% американцев.