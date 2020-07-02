Харламов высмеял слухи о причинах развода с Асмус

02.07.2020, 21:16, Новости дня

Юморист Игорь (Гарик) Харламов высказался о причинах своего развода с Кристиной Асмус, и оценил различные версии, озвученные блогерами и прессой.

Харламов в своем Instagram отреагировал на новость о том, что некий продюсер Олеся Сазыкина рассказала о слабостях артиста и сообщила о его скверном характере.

«У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю», – отметил он.

Предупреждая новые возможные слухи, он добавил, что у него действительно тяжелый характер, он назвал себя «самовлюбленным бесчувственным агрессивным алкашом».

Также Харламов приписал себе номофобию, акрофобию, арахнофобию, аблотофобию, аутофобию, клаустрофобию, верминофобию, галитофобию, дентофобию, зоофобию, «пищевую и сексуальную зависимости».

«Старый наркоман-сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями», – расширил список недостатков юморист.

В другом посте он придумал новые причины, которые могли назвать в СМИ.

Так, некая продюсер Татьяна Зубдаюева, по версии Харламова, считает основной версией распада звездной четы неудачный сезон «Игры престолов».

«Он сказал, что если Джон Сноу в финальной сцене не обоссыт трон, то нам с Кристиной придется развестись», – привел Харламов цитату выдуманного продюсера.

Также причинами развода он назвал свое пристрастие к монгольскому языку, букву «О», мем про «золотое платье», а также передачу «Давай поженимся».

Напомним, Харламов ранее сообщил о расставании с Асмус. Он назвал годы, проведенные в браке, прекрасными и поблагодарил жену за дочь, отметив, что расстаются они друзьями. Асмус подтвердила, что разводится с мужем.

Позже адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Асмус, рассказал о разводе актрисы с Харламовым.

Однако позже ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил, что «развод» Кристины Асмус и Гарика Харламова якобы был розыгрышем и частью шоу.