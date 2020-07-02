Лукашенко заявил о «тысячелетнем» пути Белоруссии к независимости

02.07.2020, 21:08, Новости дня

Белоруссия сохранит свою независимость и мир, несмотря на «передряги современности», сообщил глава республики Александр Лукашенко.

«Наш святой долг – во имя вашего великого подвига сохранить и передать следующим поколениям мирную, безопасную и независимую Белоруссию. Несмотря на разные передряги современности, смею вас заверить, мы ее сохраним – эту мирную и независимую страну», – сообщил Лукашенко в ходе выступления по случаю Дня независимости страны, передает РИА «Новости».

Белорусы пытались достичь своей независимости «более тысячи лет», добавил он. По его мнению, это был «путь борьбы» с захватчиками, с суровым климатом, с «угнетателями».

Великая Отечественная война стала войной за жизнь и за существование нации, добавил Лукашенко.

«То, что в далеком 1945-м белорусский народ отстоял свою независимость с оружием в руках, – это серьезный аргумент против любого вмешательства в жизнь страны. (…) Когда мы видим, что даже потомки народов, спасенных 75 лет назад от фашистского рабства и геноцида, рушат памятники советским воинам и героизируют нацистов, мы понимаем, что война не закончилась», – отметил он.

В ходе своего выступления Лукашенко также заявил, что взвалил на себя «непосильную ношу», когда решился руководить республикой. Кроме того, он отметил, что Белоруссия не намерена бежать от России, просто желает, чтобы к ней относились «по-человечески».