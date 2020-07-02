 

Обвиненную в торговле наркотиками дочь Малафеева отправили на экспертизу в психдиспансер

02.07.2020, 21:08, Новости дня

Несовершеннолетнюю дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева направили в психиатрический диспансер для прохождения экспертизы в рамках предварительного следствия по подозрению в наркоторговле.

«Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следователя СО по Центральному району ГСУ СК РФ по СПб, вынес постановление о помещении в стационар Ксении Малафеевой для проведения судебно-психиатрической экспертизы», – сообщается в Telegram-канале объединенных пресс-служб судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что Малафеева обвиняется в торговле наркотиками в значительном размере.

Напомним, информация о задержании Малафеевой при продаже таблеток экстази появилась 7 марта. Спустя день стало известно, что против 16-летней дочери футболиста было возбуждено уголовное дело. Сам Малафеев объяснил поведение дочери «сложным характером». 



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