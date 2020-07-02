 

Правительство порекомендовало «Аэрофлоту» не выплачивать дивиденды за 2019 год

02.07.2020, 21:08, Новости дня

Правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров «Аэрофлота» на годовом собрании акционеров компании не поддерживать выплату дивидендов за 2019 год.

«Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров и в годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» при рассмотрении вопроса повестки дня о размере дивидендов по акциям указанного акционерного общества и порядку их выплаты по итогам его деятельности за 2019 год не предусматривать выплату дивидендов за 2019 год», – передает ТАСС текст постановления правительства.

Ранее первый заместитель министра транспорта – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ о предоставлении группе «Аэрофлот» субсидий в размере 7,89 млрд рублей.

При этом из-за снижения доходов в связи с падением объемов авиаперевозок Росавиация отказала лоукостеру «Победа» («дочка» Аэрофлота) в предоставлении субсидий на компенсацию расходов.



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