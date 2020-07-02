 

На шведов смотрят в Европе, как на прокаженных

02.07.2020, 20:54, Новости дня

Несмотря на оптимизм шведских ученых, правительству страны придется ответить за так и не введенный карантин по коронавирусу. Оппозиция создала комиссию, чтобы оценить, все ли было сделано для защиты пожилых в домах престарелых, правильно ли организовали работу врачей и почему в Швеции в десять раз больше заразившихся и умерших от COVID-19, чем в Норвегии и Дании. Страны ЕС требуют от шведских туристов отрицательный тест на COVID или отправляют на двухнедельный карантин. А в шведской глубинке, например, на острове Готланд или в старинном городке Кальмар, в ожидании отпускников из столицы заранее разворачивают полевые госпитали.

На Эресуннском мосту, соединяющем Швецию и Данию, идет проверка документов. Датчане пропускают шведов только из тех регионов, где низкая заболеваемость коронавирусом, например, с острова Готланд. Норвегия тоже не хочет видеть у себя соседей.

 

Норвежке Эвелин Джонсред пришлось даже переехать, чтобы навещать маму, которая живет по другую сторону границы, в Швеции. "Я решила переехать в Швецию. В таком случае мне разрешено переходить границу", — говорит она.

Финляндия принимает граждан Швеции, но только при условии двухнедельного карантина, хотя для датчан и норвежцев он необязателен. В скандинавской семье разлад. Но и в других странах старого света шведам не рады. Журналисты газеты Да?генс нюхе?тер провели эксперимент и отправились в качестве туристов в поездку по Европе. В Германии они пытались скрыть, откуда они приехали. А владелец отеля в Нидерландах и вовсе разбудил журналистов среди ночи с вопросом — не должны ли они две недели находиться на карантине?

– Будучи шведским туристом в Европе, порой ощущаешь, что к тебе относятся, как к прокаженному.

Пытается подбодрить нацию принцесса София: она выложила фотографию своих детей и призвала шведов наслаждаться отдыхом в своей стране. Накануне региональный директор ВОЗ по вопросам Европы заявил, что в Швеции, а также еще в десяти странах заметно ускорилось распространение коронавируса. Но для главного эпидемиолога королевства Андерса Тегнелла уже и ВОЗ не авторитет. "К сожалению, это совершенно неправильная интерпретация данных", — сообщил он.

Швеция лидирует в своем регионе и по случаям заболевания COVID-19, и по случаям смерти. В 10-миллионной стране за последние сутки количество зараженных увеличилось почти на тысячу человек. Теперь там больше 70 тысяч подверженных случаев.

С публичной критикой мягких ограничений выступила известная писательница Элисабет Осбринк.

"В Швеции существует давняя традиция доверия государству и властям, обычно это очень хорошо. Это именно то, за что я люблю эту странную страну. Но в этот раз это было неправильное доверие, — уверена она. — Все могли увидеть, взглянув на другие страны, что Швеция придерживается крайне спорной стратегии в отношении коронавируса, и, несмотря на это, долгое время никто не задавал вопросов".

Если в начале эпидемии большинство шведов позитивно воспринимало отсутствие карантина, то сегодня уровень доверия к правительству упал.

– Ужасно! Весь этот кризис! Все очень плохо!

– Я один из тех, кто чуть не умер от этого вируса! Так что да — у людей есть право быть злыми на власти, которые не справились с ситуацией.

Насколько эффективны были предпринятые правительством меры, ответит независимое расследование. Под давлением парламентской оппозиции премьер-министр Левен объявил о начале работы специальной комиссии. Предварительный отчет она должна представить до 30 ноября.

А вопрос открытия границ шведский премьер обсудит на первом после режима самоизоляции очном саммите ЕС 17 июля. Из-за необходимости ехать в Брюссель премьер-министр Дании Метте Фредериксен переносит собственную свадьбу:

"Заседание Совета ЕС пройдет как раз тогда, когда мы планировали свадьбу. Мне нужно помнить о моей работе и об интересах Дании. Я с нетерпением жду нашей свадьбы с Бо, который к счастью очень терпелив".

А вот будет ли настолько же крепким Северный паспортный союз — прообраз системы открытых границ ЕС? Уже ясно, что шведская стратегия борьбы с коронавирусом, кроме прочего, ударила еще и по европейским добрососедским отношениям.



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