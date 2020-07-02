 

Мнения: Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие

02.07.2020, 20:53, Новости дня

Понятно, что принятие поправок в Конституцию активность отечественной оппозиции и западных кураторов вряд ли ослабит. Просто, вероятнее всего, будут менять стратегию и от сиюминутных акций перейдут к работе в долгой перспективе.

Понятно, что принятие поправок в Конституцию активность отечественной оппозиции и западных кураторов вряд ли ослабит. Просто, вероятнее всего, будут менять стратегию и от сиюминутных акций перейдут к работе в долгой перспективе.

Думаю, что центрами протеста постараются сделать, как ни странно, более благополучные регионы, города-миллионники. А топливом протеста попробуют сделать молодежь. Которая историю страны толком не знает, 90-е не помнит, фронду с властью воспринимает зачастую как игру или часть обязательной программы по демонстрации крутости.

Тем более что изобретать ничего не надо. Студенчество было топливом протеста в конце XIX века. Оно же было брошено в топку первой русской революции в 1905-м, а кто пережил – и в 1917 году отправился туда же.

О причинах и сути студенческого бунтарства писал Розанов, сравнивая студентов с буйным необразованным казачеством, а университеты – с островом Хортица. Об этом писал Александр Изгоев в статье «Об интеллигентной молодежи». И выводы-то он делал очень простые: учиться у русских студентов как бы не модно, не для того они идут в университеты, а для тусовки и для фронды. Изгоев сравнивал русских студентов и французских – и делал неутешительный вывод. «Французский студент не может окончить курса, не ознакомившись в подлиннике с классическими работами французских юристов и государствоведов, а у нас – я смело утверждаю это – 95% юристов кончают курс, не заглядывая в другую книгу, кроме казенного учебника, а то и компендиума».

И дальше:

«Пока он в университете, эта особая студенческая культура дает ему как будто очень много, но чуть только он оставил университетскую скамью, он чувствует, что не получил ничего.

«Буржуазную» науку он презирал, знакомился с нею лишь в той мере, насколько это было необходимо для получения диплома, составлял планы обстоятельного самообразования – но в итоге не научился даже толково излагать свои мысли, не знает азбуки физических наук, не знает географии своей родины, основных фактов русской истории».

В нынешнем изводе это выглядит примерно так же. Кому нужен специалист, который протусовался пять лет, учился по шпаргалкам, чьи знания почерпнуты из «Википедии» и получены от модных видеоблогеров? А заодно стоит понимать, что за последние десятилетия российские гуманитарные вузы по всей стране стали рассадниками либерального протеста и примитивнейшей либеральной (точнее, скорее демшизовой) мысли.

«Средний массовый интеллигент в РФ большею частью не любит своего дела и не знает его. Он – плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и проч., и проч. Его профессия представляет для него нечто случайное, побочное, не заслуживающее уважения».

И вот сами студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Ну и стоит учитывать силу интернета, соцсетей и, да, простите, видеоблогеров. Которых, например, в 1905 году не было. А полыхнуло.

И поскольку в России, как известно, «за двести лет не меняется ничего», стоит понимать, что могут возникнуть серьезные проблемы. Но на самом деле это аксиома: сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие.

Источник: Блог Андрея Медведева

Теги: 

Конституция
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голосование
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поправки



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