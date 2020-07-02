В регионах рассказали об организации безопасного голосования

02.07.2020, 20:53, Новости дня

На мобильных пунктах для голосования возле домов были предусмотрены те же меры предосторожности, что и на стационарных участках, средства защиты и дезинфекции, индивидуальные ручки, – рассказал газете ВЗГЛЯД глава участкового избиркома №43 Архангельска Петр Сухондяевский, комментируя голосование по поправкам в Конституцию на своем участке.

«Голосование на придомовых территориях было безопасно для участников, – поделился Петр Сухондяевский, председатель избирательной комиссии № 43 Архангельска. – Прозрачность процедуры также соблюдена. Нарушений не выявлено. За два с половиной часа возможностью проголосовать возле своего дома воспользовались более ста участников голосования, проживающих на этой территории».

Как рассказал собеседник, «как на стационарном избирательном участке, так и на нашем мобильном пункте мы применяли все меры предосторожности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции: участники голосования получали индивидуальные средства защиты, индивидуальные ручки, у всех была возможность продезинфицировать руки. Поэтому такое голосование было безопасно для участников».

Граждане чувствовали себя в безопасности и во время подачи голосов на участках в Санкт-Петербурге, рассказал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Я сам был в ЦИК и собственными глазами видел макет участка, построенного с соблюдением всех норм безопасности. Это впечатляет», – отметил Малькевич.

Эксперт назвал голосование «продуманным в максимально безопасном и комфортном режиме» – что дало возможность всем желающим спокойно в удобное время прийти и проголосовать.

Добавим, что в Москве в ходе голосования не было зарегистрировано ни одного нарушения мер санитарной безопасности, – сообщил в четверг официальный представитель столичного общественного штаба Александр Асафов.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.