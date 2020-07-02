Эксперт объяснил, стоит ли ждать роста цен на 95-й бензин на АЗС

02.07.2020, 20:53, Новости дня

Повышение биржевой цены бензина АИ-95 никак не отразится на на его стоимости на АЗС. Ее устанавливают региональные власти и контролирует центральное правительство, а не экономические механизмы, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Руслан Танкаев.

Уже на протяжении четырех дней биржевая стоимость бензина АИ-95 устанавливает рекорды. Цена топлива с поставкой в европейской части РФ по национальному индексу выросла до 58,696 тыс. рублей за тонну, что на 0,64 % выше цены в предыдущий день.

«У нас цена на бензин на АЗС не устанавливается при помощи экономических механизмов. Ее устанавливает руководство конкретного региона. То есть каждый губернатор по-своему влияет на эти цены. Центральное правительство также за этим следит. Стоимость бензина, которую платит население, ниже тех, которую платит наша нефтеперерабатывающая промышленность в конечном итоге за оптовую партию бензина», – говорит Танкаев.

Поэтому, продолжает эксперт, повышение биржевой цены бензина АИ-95 никак не повлияет на его стоимость на АЗС.

«У нас торговля бензином и дизельным топливом, во-первых, существует за счет уродливого явления «демпферный механизм», который призван удерживать цены внутри РФ на стабильном уровне, но на самом деле работает неэффективно и далеко не на всех участников рынка. Во-вторых, за счет того, что внутри вертикально интегрированных компаний, которым принадлежит сейчас значительная часть заправочных станций, розничная цена датируется», – рассказывает Танкаев.

Он объясняет, что доходы от добычи нефти перекладываются в нефтепереработку. В результате отпускные цены на АЗС получаются намного ниже тех, по которым моторное топливо продается в розницу крупными компаниями.