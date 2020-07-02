 

Уманский: Переоценить негативные последствия отмены размещения евробондов невозможно. Это подрыв экономической безопасности Украины

02.07.2020, 20:50, Новости дня

Отмена сделки по выпуску Украиной еврооблигаций стала серьезным ударом по национальной экономической безопасности. Об этом написал в Facebook бывший министр финансов Игорь Уманский, призвав расследовать роль в случившемся подавшего накануне в отставку председателя Национального банка Якова Смолия.

“Книги” уже были закрыты, условия зафиксированы – $1,75 млрд под 7,3%. Но размещение пришлось отменить. На этом этапе отмена размещения – это беспрецедентно для долговых рынков! Переоценить негативные последствия такой ситуации невозможно. А это уже, по моему убеждению, подрыв национальной экономической безопасности”, – убежден экс-министр.

По его словам, не только участники рынка, но и правоохранительные органы должны дать оценку действиям Смолия, поскольку именно его заявление об уходе привело к срыву размещения евробондов.

“Яков Смолий мог уйти любым способом. И только от него зависело – уйдет он достойно или как негодяй”, – заявил Уманский.

Телефон сьогодні знову червоний. Чи то від сорому, чи то від люті… Усі запитують про відставку Смолія. Зроблю своі…

Posted by Ihor Umanskyi on Neljapäev, 2. juuli 2020

2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд. Сделка была отменена после того, как Смолий вечером 1 июля подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

В Министерстве финансов Украины подтвердили, что отставка главы НБУ и отмена размещения евробондов взаимосвязаны и что инвесторы одобрили отказ от сделки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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