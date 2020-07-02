Профильный комитет Рады рекомендовал уволить главу Антимонопольного комитета

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02.07.2020, 20:50, Новости дня

2 июля комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал народным депутатам уволить главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрия Терентьева. Аудиозапись заседания опубликована на сайте комитета.

Заседание профильного комитета было внеочередным и вопрос Терентьева был единственным в повестке дня.

С рекомендацией уволить главу АМКУ согласились девять членов комитета, несколько народных депутатов воздержались. Один из них выступал за вызов Терентьева “на ковер”.

“Господин Терентьев уже несколько часов не выходит на связь”, – прокомментировало руководство комитета.

Поступившее на рассмотрение комитета Рады заявление Терентьева было об увольнении по собственному желанию.

Под давлением президента Украины Владимира Зеленского председатель Терентьев 1 июля написал заявление об отставке, заявил главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, но, по его же информации, сегодня свое заявление отозвал.

Главой Антимонопольного комитета Терентьева назначили в мае 2015 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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