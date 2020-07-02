 

В Ботсване по неизвестным причинам массово умирают слоны. С мая погибли более 350 животных

02.07.2020, 20:50, Новости дня

В Ботсване в дельте реки Окаванго фиксируется массовая гибель слонов. С мая текущего года по неизвестным причинам погибли более 350 животных, пишет британская газета The Guardian.

На данный момент причина гибели слонов не выяснена. Сначала ученые полагали, что животные заразились сибирской язвой, но это предположение не подтвердилось. Сейчас осталось две основные версии: отравление неизвестным токсином или новое заболевание, вызванное не определенным пока патогеном. Также в качестве возможной причины массовой гибели называют заражение коронавирусом SARS-CoV-2, однако это считается маловероятным.

Директор по охране природы британской благотворительной организации доктор National Park Rescue Найл Макканн заявил, что масштабы гибели слонов беспрецедентны, особенно с учетом того, что это происходит вне периода засухи. Местные жители видели слабых и изможденных животных, а значит, количество погибших особей может увеличиться.

При этом о гибели слонов в соседних странах не сообщалось.

Результаты исследований, которые должны определить причину смерти животных, ожидаются в течение нескольких недель.

Популяция слонов в дельте Окаванго насчитывает около 15 тыс. особей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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