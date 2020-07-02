 

Глава ЕК назвала ближайшие полгода определяющими для Европы

02.07.2020, 20:48, Новости дня

Будущее Европы определят ближайшие шесть месяцев, во время которых в Совете ЕС председателем будет Германия, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы здесь должны прийти не только к единству по вопросу следующего поколения ЕС и долгосрочных финансовых рамок, но мы должны позаботиться о том, чтобы этот пакет (мер поддержки) получил поддержку Европарламента и был ратифицирован национальными парламентами. Мы поэтому находимся под серьезным давлением ограниченных временных рамок, но это все-таки кризис, который задает нам темп, каждый день имеет значение», – приводит ее слова РИА «Новости».

Фон дер Ляйен отметила, что семилетний бюджет Евросоюза – это не только шанс, но и обязательство, что объединение «продолжит экологичную экономическую и политическую линию».

Канцлер Ангела Меркель заявила, что ЕС необходимо достичь единства по финансовым вопросам уже летом, ключевым в этом вопросе станет очный саммит глав государств и правительств стран-членов союза.

«Дело обстоит так, что ответ на этот беспрецедентный кризис должен быть выработан таким образом, чтобы он был мощным, чтобы он что-то изменял. Как мы знаем, безопасность имеет для финансовых возможностей психологическое значение, чтобы имелось экономическое развитие», – сказала Меркель.

Переговоры будут сложными, поскольку бюджет ориентирован на следующие поколения.

«Если нам потребуется дополнительное время, то это было бы не лучшим вариантом. Я поеду в Брюссель 17 июля с желанием достичь согласия. Но в любом случае согласие должно быть достигнуто летом. Другого варианта я не вижу», – отметила она.

Глава ЕК добавила, что ЕС не намерен любой ценой добиваться соглашения с Британией.

«Мы работаем усиленно над этим, но не любой ценой», – указала фон дер Ляйен.

В четверг СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Евросоюз и Британия досрочно прекратили раунд переговоров о будущих отношениях после Brexit из-за разногласий.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В мире: Сербия вынудила Трампа поменять отношение к Косово

04.06 / Международный аэропорт Владивостока вводит новые правила для пассажиров

03.06 / ВВС Британии в Литве подняли в небо истребители из-за российского Ил–20

09.05 / Заказчик убийства Старовойтовой не установлен, дело выделено в отдельное производство

12.04 / Онколог предупредил об опасности коронавируса для курильщиков

02.07 / В Конгрессе США потребовали немедленно ввести санкции против России

29.05 / Трамп объявил о введении санкций против чиновников из Китая и Гонконга

19.05 / Le Monde – Меркель и Макрон предложили поддержать европейскую экономику общим займом в €500 млрд

28.05 / Глава Горного Бадахшана заболел коронавирусом и пожаловался, что не дождался результатов тестов из Душанбе

30.04 / ANZ Bank приостановил выплату дивидендов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска