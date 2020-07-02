В США зарегистрировали колоссальный рост продаж оружия

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02.07.2020, 20:48, Новости дня

В США резко выросли продажи огнестрельного оружия, в июне прирост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 145,3%, сообщила аналитическая компания Small Arms Analytics & Forecasting (SAAF).

Всего в июне было продано более 2,3 млн экземпляров оружия, продажи пистолета составили свыше 1,5 млн единиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании.

Продажа длинноствольного оружия составила порядка 690 тыс. единиц (рост 114,3% в годовом выражении). Все остальные продажи выросли на 74%.

Главный экономист SAAF Юрген Брауэр отметил, что взлет продаж пистолетов может быть связан с протестами после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Оценка проводилась на основе специальной базы данных ФБР, которая не отражает точного количества продаж, но позволяет сделать оценку объема продаж.

«SAAF вносит некоторые другие коррективы в данные, основанные на отчетах розничных продавцов и другой информации. Тем не менее, оценки все еще, вероятно, занижают истинное количество продаж», – заключили в SAAF.

В марте сообщалось, что выручка одного из крупнейших в США интернет-магазинов оружия ammo.com за февраль выросла на 309%, количество заказов увеличилось на 222%. Объемы продаж представители магазина назвали «беспрецедентными».



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