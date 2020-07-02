 

Мнение: Самая популярная марка в ДНР

02.07.2020, 20:47, Разное

Марка со Сталиным, согласно данным "Почты Донбасса", стала самой популярной маркой на Донбассе за 5 лет, опередив все другие выпущенные марки.
Весь тираж в 16 000 экземпляров был раскуплен за один день. Марки со Сталиным вышли в серии "Великие люди" – помимо Сталина в ней были выпущены марки с "Моторолой" и "Гиви".
С момента создания республики было выпущено уже 216 различных марок, посвященных в основном героям прошлого и современного Донбасса.

Источник: Colonel Cassad



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