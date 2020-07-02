 

Мнение: Все правильно!

02.07.2020, 20:45, Разное

Кстати, вот игра слов: можно говорить “голосование за поправки к Конституции” – и это будет то грязное действо, свидетелями коего мы все были, смешивание дерьма с детским питанием; а можно было бы говорить “голосование за Конституцию” – в смысле за то, чтобы оставить ее в покое и не трогать.

Лично я считаю, что, поскольку реально голосования за Конституцию не было – то оно, стало быть, впереди! А раз так – продолжим агитацию!

Источник: Размышления вольного социолога



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