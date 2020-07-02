Андерс Ослунд: «Северный поток – 2» – инвестиция, преследующая геополитические причины

02.07.2020, 20:42, Новости дня

Законодатели из нижней палаты Конгресса внесли законопроект, уточняющий и расширяющий санкции в отношении строящегося российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

По словам авторов законопроекта, документ важен, поскольку Россия продолжает попытки оказать давление на европейских союзников и их энергоснабжение.

«Пока Соединенные Штаты и Европа сотрудничали, ведя борьбу с пандемией COVID-19, Россия продолжала усилия по разрушению трансатлантического партнерства. Мы не позволим Владимиру Путину удерживать наших союзников в заложниках с помощью строительства газопровода “Северный поток – 2”», – заявил конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

По его словам, новый законопроект – очередной шаг, который необходимо сделать в борьбе с агрессивной политикой Кремля. Кинзингер добавил, что американцы будут сотрудничать с немецкими партнерами в поисках решения, которое позволит удовлетворить энергетические потребности Германии.

Эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд отмечает, что санкции являются важным элементом предотвращения строительства «Северного потока – 2».

«Конгресс США может постепенно затягивать гайки и может пойти еще дальше. Были введены санкции против кораблей, которые могли проложить трубопровод. Также можно обратить внимание и на конкретных людей. Не следует недооценивать способностей властей США в этом вопросе», считает Андерс Ослунд.

Конгрессмен-демократ Денни Хек, один из авторов законопроекта, отметил, что единственный способ подавить амбиции Путина – совместные действия с союзниками США.

«Газопровод “Северный поток – 2” угрожает не только Украине, но и всей Европе. Энергетика – один из инструментов, используемых Путиным в стремлении установить господство над свободной Европой. Радует, что Конгресс быстро принял дополнительные санкции, чтобы предотвратить завершение этого проекта. Единственный способ подавить амбиции Путина – создание объединенного фронта с нашими союзниками», – отметил Хек.

Однако канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что американские санкции не соответствуют правовой базе Германии.

«Мы говорим об экономическом проекте с политическими последствиями. Вот почему федеральное правительство приложило немало усилий, чтобы договориться о транзите газа с Украиной в течение следующих нескольких лет, чтобы не отрезать Украину от транзита российского газа и сбора за это. Однако мы считаем, что санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, не соответствует нашей правовой базе», – заявила канцлер Германии.

Андерс Ослунд отмечает, что, несмотря на заявление Ангелы Меркель, она не поддерживает строительство «Северного потока – 2», хотя за его строительство выступает ряд германских законодателей и ряд европейских стран.

«Партнеры по коалиции в Бундестаге поддерживают строительство газопровода, и по этой причине она должна вести себя осторожно. Она никогда не являлась сторонником строительства газопровода. Россия также должна получить разрешение от датских властей на использование корабля для строительства «Северного потока – 2», а его характеристики не соответствуют экологическим стандартам Дании. За строительство выступают только Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия, а это очень слабая поддержка. Около 20 стран решительно против этого, и еще нескольким все равно. Лидер Германии не особо стремится оказывать давление. Так что вся ситуация очень сложна», – считает Ослунд

Эксперт Атлантического совета добавляет, что цены на газ в Европе существенно упали в последние годы. Эксперт также отмечает, что у России слишком много трубопроводных мощностей для экспорта газа в Европу. Поэтому, по словам Ослунда, «Северный поток – 2» – это скорее политический, а не экономический проект.