В Татарстане задержали экс-полицейского по делу об изнасиловании 16-летней студентки

02.07.2020, 20:40, Разное

В Татарстане по делу об изнасиловании 16-летней студентки задержали бывшего инспектора ГИБДД Радика Бадретдинова, который три месяца находился в розыске. Об этом «Новой газете» сказал сотрудничающий с «Зоной права» юрист Андрей Сучков.

По версии следствия, в феврале полицейский познакомился с 16-летней студенткой в соцсети и на первом свидании изнасиловал ее в автомобиле. Когда о произошедшем стало известно, Бадретдинова уволили, но он успел скрыться.

Бадретдинову предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК). Сегодня Следственный комитет попросит суд об аресте экс-полицейского.