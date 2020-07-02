 

В Татарстане задержали экс-полицейского по делу об изнасиловании 16-летней студентки

02.07.2020, 20:40, Разное

В Татарстане по делу об изнасиловании 16-летней студентки задержали бывшего инспектора ГИБДД Радика Бадретдинова, который три месяца находился в розыске. Об этом «Новой газете» сказал сотрудничающий с «Зоной права» юрист Андрей Сучков.

По версии следствия, в феврале полицейский познакомился с 16-летней студенткой в соцсети и на первом свидании изнасиловал ее в автомобиле. Когда о произошедшем стало известно, Бадретдинова уволили, но он успел скрыться.

Бадретдинову предъявили обвинения в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (ст. 131 и 132 УК). Сегодня Следственный комитет попросит суд об аресте экс-полицейского.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / “Я вас пропалываю без сожаления”: Гузеева ловко отбила хамские нападки

19.05 / Квартирный вопрос: звезда “Мстителей” Джереми Реннер преподнес своей матери необычный подарок

14.05 / Мнение: «Поражение России», газовая война и наказание Китая

02.06 / Нейробиологи установили влияние иммунитета на социальное поведение

25.06 / Мнение: Пустота, обернутая в пустоту

25.06 / Мнение: Снос памятника “отцу современной гинекологии”

16.04 / Почему пытаться держать язык при приступе эпилепсии — плохая идея?

18.06 / Учёные назвали смесь специй, которая может превратить вредную пищу в здоровую

22.04 / Меган Маркл и принц Гарри поздравили Елизавету II с днем рождения необычным способом

16.06 / Медики рассказали россиянам о способах спастись от клещей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска