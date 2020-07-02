Кендалл Дженнер сняла рекламную кампанию Burberry на свой смартфон

02.07.2020, 20:38, Разное

Благодаря карантину многие открыли в себе новые таланты – в числе таких и Кендалл Дженнер, которая выступила в качестве не только модели, но и фотографа, запечатлев себя в нарядах из новой коллекции Burberry на камеру собственного смартфона.

В рекламе летней коллекции TB Summer Monogram самая высокооплачиваемая модель мира позирует в купальниках, боди и шортах на фоне белоснежного полотна. В коллекцию Рикардо Тиши также вошли сарафаны, рубашки, блузы, леггинсы и целая линия аксессуаров – сумки, головные уборы, шарфы, полотенца и даже доски для серфинга.

Кендалл Дженнер Это моя вторая коллекция монограмм, я посвятил ее празднованию силы двойственности женской и мужской энергии. При разработке коллекции много думал о мечтах, которые ассоциируются у меня с летом,- рассказал Рикардо Тиши. Помимо кадров от Кендалл, в рамках проекта вышло и видео, где вместо реальной Дженнер предстает ее диджитал-версия. Над видео работали режиссер Ник Найт, стилист Кэти Ингланд и графический дизайнер Питер Сэвилл.