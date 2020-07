5 вещей, за которые мы любим сериал c Мэнди Мур и Майло Вентимилья “Это мы”

02.07.2020, 20:38, Разное

Перемещение во времени

В сериале нет никаких фантастических моментов – перед нами исключительно драма от гениального автора шоураннера Дэна Фогельмана. При этом сюжет развивается сразу в нескольких временных промежутках – в далеком 1980 году, в 90-х и в наше время. Благодаря подобным прыжкам во времени зритель получает возможность еще больше прочувствовать персонажей и совершить путешествие во времени, исследуя судьбу каждого героя. Мы видели момент их рождения, знали их детьми – а теперь встречаемся с ними во взрослой жизни.

Кадр из сериала “Это мы”

Захватывающий сюжет

История начинается летом 1980 года, когда чета Пирсонов в Чикаго готовится к рождению тройни. 36-летний Джек счастлив, хоть и заметно нервничает. Его жена Ребекка тоже немного напугана, все-таки рождение сразу троих малышей – событие экстраординарное. Наряду с их линией зритель наблюдает за успешным и богатым актером Кевином, который играет мускулистого няня в ситкоме “Нянь” (Manny). Несмотря на популярность шоу, он планирует его покинуть, хотя жестокий мир шоу-бизнеса не хочет его отпускать просто так. Еще одна героиня – девушка Кейт, одинокая, страдающая от лишнего веса. Она посещает группу поддержки, где собираются люди с похожей проблемой, а также мечтает похудеть и наладить личную жизнь. Наконец, еще один персонаж – афроамериканец Рэндалл, успешный и ответственный руководитель, любящий муж и отец двоих детей. Он мечтает разыскать своего биологического отца, который когда-то оставил его в младенческом возрасте возле пожарной части. Рэндалл не просто хочет найти родственную душу, но и познакомиться с человеком, который когда-то его предал.

Мэнди Мур и все-все-все

Мать-героиню Ребекку сыграла певица и актриса Мэнди Мур, причем ее геройство одним лишь персонажем не ограничивается. Чтобы состарить актрису и превратить ее в бабушку Ребекку, гримеры ежедневно тратили на макияж актрисы около трех часов. Мужа этого персонажа, Джека, сыграл актер Майло Вентимилья, известный своими работами в сериале “Герои” и фильме “Рокки Бальбоа”, где ему досталась роль сына знаменитого боксера. Кстати, Сильвестр Сталлоне тоже появится в качестве камео в одном из эпизодов “Это мы”. Роль Кейт досталась актрисе Крисси Метц, запомнившейся зрителям проекта “Американская история ужасов”. В нескольких эпизодах “Это мы” ее героиня поет, и все композиции Крисси исполняет сама. Еще один участник актерского состава – Стерлинг К. Браун (Рэндалл) – обладает, пожалуй, самым большим послужным списком. На его счету несколько десятков ролей в популярных сериалах и премия “Золотой Глобус”, которой он удостоился как раз за роль в “Это мы”. Причем, Стерлинг стал первым в 75-летней истории премии темнокожим актером, получившим эту престижнейшую награду.

Это он, Дэн Фогельман

Создатель сериала заслуживает отдельного внимания. Про драматургию, перипетии сюжета говорить не приходится – в “Это мы” будни персонажей описаны неизменно увлекательно на протяжении всех четырех сезонов. Интересен и подход Дэна к съемкам некоторых сцен: чтобы получить естественную реакцию, он порой даже не раскрывал актерам сюжетные ходы. Более того, некоторых своих персонажей он наделил чертами близких ему людей, например, Кейт он списал с собственной сестры, а свою жену, Кейтлин Томпсон, и вовсе снял в роли лучшей подруги этой героини: она сыграла стройную, но все равно борющуюся с весом Медисон.

Конспирология и нумерология

Напоследок самое интересное. Дэн Фогельман изначально планировал назвать свой проект лаконично – 36. Все очень просто: события в сериале развиваются через 36 лет после появления тройни на свет, в день, когда главе семьи Джеку также исполнилось 36. А если продолжить эту математику и сложить 36 и 36, то мы получим 72: именно столько эпизодов насчитывает проект на данный момент.

И самое главное – в названии сериала This is Us заключена игра слов (слово “мы” – us – можно прочесть и как аббревиатуру США – U.S.), что делает его не просто повествованием об отдельно взятой семье, а говорит о нем, как о большом полотне, демонстрирующем срез всего американского общества.