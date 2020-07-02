Байден опередил Трампа по популярности
02.07.2020, 20:31, Новости дня
Кандидат на пост президента США Джозеф Байден опередил на 12% своего оппонента и действующего главу Белого дома Дональда Трампа, об этом свидетельствуют данные опроса Монмутского университета.
Байдену готовы отдать свои голоса 53% зарегистрированных избирателей, Трампу – 41%, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования.
Также 44% респондентов (среди которых были не только избиратели, но и другие взрослые жители США) одобрили деятельность Байдена, при этом столько же опрошенных не одобрило.
В начале июня его деятельность не одобряли 49%.
Рейтинг Трампа все еще отрицательный, только 38% респондентов одобрили его деятельность, 55% – не одобрили.
Исследование проводилось Институтом социологических опросов при Монмутском университете 26-30 июня. В нем принимали участие 867 совершеннолетних жителей США, включая 733 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность для зарегистрированных избирателей составляет 3,6 процентных пункта.
В четверг Трамп в ходе выступления со специальным обращением спрогнозировал «фантастический» рост экономики США в третьем квартале.
Выборы президента в США состоятся 3 ноября 2020 года. Трамп заявлял, что в случае победы Джозефа Байдена на выборах в стране рухнет фондовый рынок.
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