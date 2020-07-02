 

ЕС и Британия прервали переговоры по Brexit

02.07.2020, 20:31, Новости дня

Евросоюз и Британия досрочно прекратили раунд переговоров о будущих отношениях после Brexit из-за разногласий, сообщил информированный источник в Еврокомиссии.

«Было принято совместное с британской стороной решение об отмене переговоров в пятницу», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, между ЕС и Британией сохраняются существенные разногласия после четырех дней очных переговоров.

В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.



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