Ученые рассказали о влиянии сна в младенчестве на здоровье в подростковом возрасте

02.07.2020, 20:30, Разное

Группа ученых из Школы психологии Университета Бирмингема провела исследование влияния сна младенцев на их здоровье в подростковом периоде. Проблемы со сном в 18-месячном возрасте могут быть сигналом о расстройствах психики у подростков.

Ученые провели анализ данных о сне 14 тысяч младенцев из опросника, составленного в Великобритании почти тридцать лет назад. Информация была получена со слов родителей. Специалисты установили, дети, постоянно просыпающиеся на протяжении ночи и страдающие от нерегулярности сна, в подростковом периоде чаще испытывали психотические переживания. Младенцы, сон которых характеризовался короткой отрывочностью и поздним засыпанием, имели большую вероятность встретиться с пограничным расстройством личности.

Ученые подчеркнули, подростковый возраст является важным периодом для исследования процесса развития большинства расстройств психики, в том числе и психоза. В этом периоде жизни каждого человека происходят особые изменения мозга и гормонального фона, поэтому очень большое значение имеет выявление факторов риска, способных увеличить чувствительность подростков к развитию подобных нарушений.