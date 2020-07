Преждевременные роды увеличивают риск ишемической болезни сердца

У женщин с преждевременными родами в анамнезе может быть повышен риск развития ишемической болезни сердца, показало новое исследование. Этот риск может сохраняться десятилетиями. Научная работа опубликована в Journal of the American College of Cardiology.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – заболевание, при котором сердце не получает необходимого количества крови. Ее причиной обычно является сужение коронарных артерий в результате атеросклероза. ИБС обычно проявляется болью в грудной клетке на фоне физической нагрузки. Но при резком ограничении кровотока в сердце может развиться инфаркт миокарда.

Ученые включили в анализ данные о более чем 2 миллионах родов, которые произошли в Швеции с 1973 по 2015 год. Они выявили, что диагноз ишемической болезни сердца (ИБС) за период наблюдения был поставлен почти 50 тысячам матерей, участвовавших в исследовании.

Оказалось, что у матерей, которые рожали раньше, чем на 37 неделе, риск ИБС был примерно в 2,5 раза выше, чем у тех кто родил на 39 или 40 неделе. Вероятность болезни была существенно (на 47%) выше и у женщин, рожавших на 37-38 неделе.

Согласно рассчетам ученых, повышенный риск ИБС после преждевременных родов сохраняется в течение 43 лет.

Дополнительно ученые провели анализ, включавший примерно миллион сестер, которые родили детей в разное время. Он позволил учесть влияние генетического риска и факторов внешней среды, которые в определенной мере были общими для сестер. Этот анализ подтвердил, что преждевременные роды – фактор риска ИБС.

«Преждевременные роды должны быть признаны независимым фактором риска ИБС у женщин. Женщинам с историей преждевременных родов следовало бы проводить профилактику, влияя на другие факторы риска этой болезни – ожирение, физическую пассивность, курение. Им может требоваться длительный мониторинг для ранней диагностики ИБС», – считает Кейси Крамп (Casey Crump), профессор Медицинской школы имени Икана Медицинского центра Маунт Синай (Icahn School of Medicine at Mount Sinai), автор исследования.