Казино Вулкан: преимущества регистрации

02.07.2020, 20:38, Детали

Теги: Интернет, Развлечения, Технологии

Вулкан – лицензионная сеть онлайн-казино, известная гэмблерам из стран СНГ и Европы. Казино гарантирует своим посетителям комфортную и безопасную игру в автоматы разных видов и тематики.

Казино предлагает особые опции зарегистрированным пользователям. Члены игрового клуба получают регулярные бонусы и кешбэк, а также могут принимать участие в лотереях и турнирах, которые часто проводит казино. Регистрируйтесь на официальном сайте казино Вулкан, становитесь полноправным членом клуба и получите высокие шансы на выигрыш.

Ассортимент игровых автоматов в казино Вулкан

В игровом зале казино Вулкан в распоряжении игроков – более 200 слотов от известных разработчиков, таких как Novomatic, Igrosoft, Evoplay Entertainment, Playtech, Casino Technology, Belatra, Unicum, UG Production, Funkyspins, Play’n’Go.

Компании-производители регулярно пополняют ассортимент игровых автоматов новыми релизами. Наряду с ними в казино представлены такие популярные аппараты, как Book Of Ra, Always Hot, Garage, Resident, Crazy Monkey, Lucky Lady’s Charm и т.д.

Разработчики предоставляют лицензии всем автоматам, которые находятся в игровом клубе Вулкан. Лицензия является для гэмблеров гарантией честной игры.

Отличительной чертой игровых автоматов в клубе Вулкан является высокий показатель RTP (возврата средств). В среднем он составляет 95-98%.

Выбирайте слот, воспользовавшись рубрикатором сайта или строкой поиска. Опробуйте выбранный слот в демо-режиме, чтобы понять принцип игры и технические особенности аппарата.

Казино Вулкан: игра на деньги

В казино Вулкан на деньги можно играть на официальном сайте клуба. Делать ставки могут все зарегистрированные игроки, достигшие 18-летнего возраста. Зарегистрироваться в казино можно через e-mail или страницу в социальных сетях:

VKontakte;

Facebook;

Twitter;

Mail.ru;

Одноклассники;

Яндекс.

Бонусы от казино позволяют увеличить количество платных ставок. Казино Вулкан придерживается индивидуального подхода в начислении бонусов. Игрок получает их в рамках программы лояльности.

Каждый новый зарегистрированный игрок получает статус “Новичок”. Делая ставки и пополняя депозит, он накапливает баллы, что позволяет ему переходить на новый уровень. С каждым новым статусом игроку становятся доступны новые опции. В рамках программы лояльности игрок может получать бонусы на депозит, кешбэк, фриспины в слотах, повышенный коэффициент обмена баллов и т.д.

Дополнительные призы игроки могут выиграть в лотереях и турнирах по игре в различные слоты, которые часто проводит казино Вулкан. Узнавайте об актуальных турнирах и лотереях на официальном сайте или из e-mail рассылки.

Клиенты казино Вулкан могут быстро и удобно выводить выигранные средства. Казино сотрудничает с наиболее популярными в странах СНГ платежными системами: Яндекс Деньги, Qiwi, WebMoney, Сбербанк Онлайн, Альфа-банк и т.д. Для того чтобы перевести выигранные деньги на счет, необходимо оставить заявку через вкладку «Касса» в личном кабинете. Обработка заявки занимает несколько суток, после чего деньги поступают на счет игрока.