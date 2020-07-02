 

Пойман продавший четыре российских истребителя по 153 рубля чиновник

02.07.2020, 20:23, Разное

В Генеральной прокуратуре России в Приволжском федеральном округе рассказали о задержании экс-чиновника из Нижнего Новгорода Андрея Силякова, который продал четыре российских истребителя МиГ-31 по 153 рубля за машину. Инцидент произошел еще в 2009 году. Тогда Силяков занимал должность начальник отдела нефтепродуктов Управления Росрезерва.

Он выставил на продажу железные листы, металлические пруты и четыре детали с названием “монтажный узел”. Оказалось, что эти “детали” на самом деле были боевыми самолетами. Их купила компания, принадлежавшая знакомому Силякова. Затем они были перепроданы по реальной цене заводу “Сокол”.

Силякова разоблачили, но ему удалось сбежать перед судом в 2011 году. Однако в мае текущего года бывший чиновник был задержан.



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