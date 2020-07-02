Скончался поэт Борис Дубровин
02.07.2020, 20:23, Разное
Российский поэт-песенник Борис Дубровин ушел из жизни в возрасте 94 лет. Он скончался через месяц после своего дня рождения.
Дубровин умер несколько дней назад, но известно об этом стало лишь сейчас. По предварительным данным, причиной смерти была сердечно-сосудистая недостаточность.
Борис Дубровин был автором текстов таких знаменитых песен, как “Любви негромкие слова”, “От печали до радости” и “Броненосец “Потемкин””.
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