 

Скончался поэт Борис Дубровин

02.07.2020, 20:23, Разное

Российский поэт-песенник Борис Дубровин ушел из жизни в возрасте 94 лет. Он скончался через месяц после своего дня рождения.

Дубровин умер несколько дней назад, но известно об этом стало лишь сейчас. По предварительным данным, причиной смерти была сердечно-сосудистая недостаточность.

Борис Дубровин был автором текстов таких знаменитых песен, как “Любви негромкие слова”, “От печали до радости” и “Броненосец “Потемкин””.



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