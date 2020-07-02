Мнение: НДС на программное обеспечение, Илон Маск против Амазона и Байкал в Линуксе

02.07.2020, 20:20, Разное

1. Резкое снижение налога на прибыль и страховых взносов для айти-отрасли было только частью мер по поддержке отечественного бизнеса. Также правительство собирается обложить продажу софта дополнительным налогом — таким образом, чтобы иностранные производители программ, такие как «Микрософт», косвенным образом платили отечественным:

https://www.kommersant.ru/doc/4390943

Правительство нашло способ компенсировать упущенные доходы бюджета от объявленного президентом 23 июня «налогового маневра» в IT-отрасли. Согласно предложениям Минкомсвязи, проработать которые поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, льготы компенсирует возврат НДС на продажу софта. Уже в 2021 году это должно принести в бюджет 42,5 млрд руб. Отечественным компаниям из специального реестра введение НДС предлагается компенсировать субсидиями, но остальной софт подорожает более чем на 16%. Участники рынка опасаются, что это нивелирует эффект обещанных мер поддержки. <…>

О мерах поддержки IT-отрасли Владимир Путин объявил в обращении 23 июня. Среди них — бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%. Это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире, подчеркивал президент.

2. Миллиардер Илон Маск выступил против мультимиллиардера Джеффа Безоса, богатейшего человека в мире, обвинив его компанию «Амазон» в монополизме:

https://lenta.ru/news/2020/06/05/mask/

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал разделить компанию Джеффа Безоса Amazon. Такое заявление он сделал в Twitter.

По мнению предпринимателя, компания обеспечила себе монополию на рынке. «Пришло время разделить Amazon. Монополии — это неправильно. Джефф Безос, это безумие», — написал Маск.

Данный комментарий основатель Tesla и SpaceX опубликовал в ответ на запись другого пользователя, который посетовал на то, что Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о коронавирусной инфекции через свой сетевой сервис.

Разделение крупных компаний-монополистов уже бывало в истории США. Самый известный пример – нефтяная корпорация «Стандарт Ойл», которую ещё при жизни её основателя Джона Рокфеллера (первого в истории долларового миллиардера) разбили на несколько более мелких компаний:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Oil

3. Хорошая новость про наши процессоры:

https://habr.com/ru/news/t/508246/

В конце июня 2020 года компания Baikal Electronics заявила о том, что она стала первым из производителей процессоров в России, включенным в основную ветку ядра Linux. В настоящее время в состав экспериментального выпуска ядра Linux 5.8-rc2 включена поддержка российского процессора Baikal-T1 и основанной на нем системы на кристалле (SoC) BE-T1000.