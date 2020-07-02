“Моя любимая девочка”: Сын Рыбина и Сенчуковой посвятил возлюбленной вдохновенную песню

02.07.2020, 20:17, Разное

Молодой певец Василий Рыбин, являющийся сыном звездной пары исполнителей Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, разместил на своей странице в Instagram публикацию, в котором рассказал о выходе своей новой музыкальной композиции “Ураган”. По словам музыканта, причиной написания вдохновенной песни стала его любимая девушка.

На фотоснимке, опубликованном в ленте, Василий Рыбин позирует на фоне экзотических руин в компании “виновницы” создания трека – своей возлюбленной Дарьи Алябьевой. Романтическое фото певец и лидер группы CODI сопроводил откровениями о том, что уже в течение года не записывал новых песен, однако его любимая смогла вдохновить спутника на новое свершение. По словам музыканта, красотка не только поддерживала и верила в него, но и была, в некотором роде, музыкальным “цензором”. Именно она являлась и корректором, и вдохновителем его творческих идей. Таким образом и родилась песня “Ураган”, написанная в современных романтических ритмах.

К слову, Василий Рыбин в описании своего Instagram-профиля дал ссылку на анонсированную им композицию, размещенную в соцсети ВК. Таким образом, многие поклонники уже смогли насладиться прослушиванием нового трека. “Класс!” – описала свое мнение от творческой работы одна из подписчиц. Также фолловеры выразили свой восторг от влюбленной пары Рыбина и Алябьевой, которую они посчитали очень “потрясающей”.