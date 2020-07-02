Бабарико в Белоруссии предъявлены обвинения по трем статьям УК

02.07.2020, 20:16, Новости дня

Претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса страны, об этом говорится в материалах Минского городского суда, распространенных штабом Бабарико.

Бабарико обвинили по статьям об уклонении от уплаты налогов, повлекших ущерб в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и даче взяток, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Сына бизнесмена, Эдуарда, обвинили в уклонении от уплаты налогов, повлекшем ущерб в особо крупном размере.

Бабарико задержали 19 июня по делу против «Белгазпромбанка» по статьям об «уклонении от уплаты налогов» и «легализации средств, полученных преступным путем». Имущество Бабрико арестовано.

При этом он собрал необходимое для выдвижение в президенты число подписей. Виктора Бабарико назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным.