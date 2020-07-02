ФАС объяснила рекордный рост биржевой цены бензина

02.07.2020, 20:16, Новости дня

На бирже выравнивается баланс спроса и предложения на бензин, цена на топливо скоро стабилизируется, заверил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Армен Ханян.

«По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства», – цитирует Ханяна ТАСС.

По его словам, цена в рознице на бензин растет в пределах инфляции, «ценовых скачков нет».

При этом ФАС регистрирует незначительное увеличение роста цен, оно обусловлено лишь выходом из режима самоизоляции и активным использованием автотранспорта.

«На короткий промежуток времени спрос сильно превысил предложение. Но в настоящее время он стабилизировался. ФАС РФ мониторит ситуацию в ежедневном режиме, регулярно проводит Биржевые комитеты. Совместными усилиями регуляторов, в тесном сотрудничестве с коллегами из Минэнерго и участниками рынка мы стараемся разрешить эту проблему», – заключил Ханян.

В четверг биржевая цена бензина АИ-95 установила новый рекорд. Стоимость АИ-95 с поставкой в европейской части РФ по национальному индексу выросла до 58,696 тыс. рублей за тонну.

При этом предыдущий рекорд был установлен на прошлой торговой сессии, которая проходила во вторник.