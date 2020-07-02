Личное: Одна одинёшенька

02.07.2020, 20:06, Разное

Виктория Боня пожаловалась, что её никто не хочет.

«Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество!», — пожаловалась всему свету 40-летняя известная личность.



Фото: Соцсети

И ведь нельзя сказать, что Вика совсем не старалась! Ходила позориться в публичный дом 2, да и потом мало кому отказывала!

Но тут в обед стукнул сорокет, и Боня, несмотря на всю свою открытость, осталась одна, как и любая другая неликвидная баба.

Я Вике сочувствую. Лето красное пропела, растратила себя на попытки подружиться с Неймаром, а теперь осталась одна одинёшенька.

Бабий век короток. Мужчина в России разбалован упругостью свежих тел ПТУшниц. Не устроила личную жизнь до 30? Шансов у тебя, считай, и не осталось.

Ошибка любой нашей соотечественницы в том, что цель у неё неправильная.

О чём мечтают молоденькие девчонки? Чтобы муж был богатым.

Но богатые, как правило, уже старые. Или готовы на отношения без продолжения. Вон, посмотрите на того же Тимати — деньги есть, но замуж он ни Шишкову, ни Решетову не взял.

И это ещё, нужно признать, далеко не самый худший вариант. Обычно всё ограничивается мимолётным перепихоньчиком.

И мужчину понять можно — зачем ему ПТУшница на постоянной основе, если к нему стоит череда свежих тел, готовых выцарапать друг другу глаза за поход в ресторан или поездку на море с ним?

В итоге, до 30 девушки сливают так называемых лузеров — тех, у кого нет Бентли или, хотя бы, своей Лады Ларгус. У них есть мнимая уверенность, что они-то со своими упругими сиськами могут смело рассчитывать на кого-то получше.

И эту уверенность невольно поддерживают сами обеспеченные мужчины, легко соглашаясь на встречи с провинциальными дурочками.

Чем это всё заканчивается? Боней. 40 лет, плоская рыхлая жопа которой никому не нужна.

Ошибка бонь не в их нынешней жизни, а в неверной изначальной предпосылке.

Если ты готова к товарно-денежным отношениям, меняя свою молодость на его Мерседес, то когда становишься просроченным сыром, тебя никто с витрины уже не возьмёт.

Конечно, нет никаких гарантий, что искренняя любовь закончится счастливым браком на всю жизнь — этого вам никто обещать не может. Но что совершенно точно, так то, что старые проститутки никому не нужны.

Их перспектива — одиночество.