Мнение: Кто из них спасёт Россию?

02.07.2020, 20:05, Разное

То, что мы могли вчера наблюдать в Москве, можно было бы назвать протестом, если бы не парочка обстоятельств: участников было катастрофически мало, а организаторы и вовсе решили «загаситься». Единственное, что хоть как-то спасло ситуацию – это бодро настроенная молодёжь и милая девочка из Росгвардии, которая раздавала маски всем присутствующим. Словом, ждали митинг, а получили жалкую её имитацию.

Понятное дело, что вся ответственность за организацию подобного рода мероприятий всегда падала на оппозицию. Это ведь они что есть мочи надрывают свои голосовые связки, агитируют за свержение действующей власти и шумят по делу и без. Они транслировали и продолжают транслировать на всех социальных площадках о вреде изменения той же самой Конституции. Всё сами, без помощи, молодцы эдакие. Да только не получается ничего у оппозиции – ни раньше, ни сейчас. А знаете почему? Потому что не вместе, не единогласно.

Взять, например, Навального. Блогер и вся его Ко активно заявляли о бойкоте голосования, поясняя, что зло-коронавирус не дремлет, а потому голосование лучше «переждать» дома.

Ходорковский, напротив, не раз подчёркивал необходимость публично демонстрировать своё отношение, то есть протестовать, и, по всей вероятности, где-то на площадях городов. Голосовать при этом вовсе не обязательно.

Товарищ Кац вообще иного мнения: «Если Вы ответственный оппозиционный гражданин, пожалуйста, никогда не пропускайте голосование». Соответственно, его позиция трактуется просто: иди и голосуй «против».

Получается, вот, какую оппозицию имеет россиянин на сегодняшний день? Неопределившуюся, не договорившуюся между собой, с зашкаливающим максимализмом? Эти трое хоть слово «против» заучили, а кто-то, вроде Ильи Азара, и вовсе вчера на Пушкинской заявил, что «публичные речи- это не его сильная сторона». Смешно же!

Возможно, когда-нибудь в России и появится сильная оппозиция: с оформленным мнением, с перспективными идеями, с конкретной позицией, в конце концов. И у неё обязательно будут сторонники. Но это точно не про Навального, и точно не про Галямину или Ходорковского.