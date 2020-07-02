“Результаты сильно обнадеживают”: Ученые сообщили об итогах испытания РНК-вакцины от коронавируса

02.07.2020, 19:53, Разное

Американские ученые-биологи в одном из научных изданий опубликовали сведения о результатах клинических испытаний на людях экспериментальной РНК-вакцины. По словам медиков, препарат, продемонстрировав безопасность и эффективность, не вызвал существенных побочных эффектов.

Стоит отметить, что исследователи из США еще до испытаний на людях тщательно протестировали вакцину BNT162b1 на животных. Затем были проведены первая и вторая фазы клинических испытаний, в которых участвовали 45 добровольцев. В рамках этапов были проверены, соответственно, безопасность и эффективность профилактического лекарства. Часть испытуемых получила инъекции тестируемой вакцины, а часть – дозы плацебо. Чистота эксперимента была обеспечена тем фактом, что ни участники, ни делавшие прививки врачи, не знали о том, какой именно препарат и кому вводится. Вакцина была инъецирована дважды с временным разрывом в две недели, а затем была произведена оценка количества антител к коронавирусу, образовавшегося в организмах участников. Сообщая о результатах испытаний, специалисты отметили, что вакцинация вызвала у добровольцев несколько неприятные болевые ощущения в местах введения препарата, а также симптоматику ломоты в суставах и вялости в последующие после инъекции дни. Однако никаких существенных побочных эффектов медиками замечено не было. Второй же этап показал, что у всех, кому была введена вакцина, в итоге сформировались необходимые антитела. Причем, даже в самых минимальных дозах лекарство смогло сгенерировать иммунных частиц вдвое-втрое больше, чем обычно формируется у пациентов, переболевших COVID-19.

Ученые полагают, что следующие стадии разработки BNT162b1 должны быть ускорены с последующей организацией промышленного производства вакцины. По мнению экспертов, это поможет предотвратить дальнейшее развитие пандемии. “Результаты наших клинических испытаний очень сильно обнадеживают”, – заверили они. Об этом пишет научное издание medRxiv.