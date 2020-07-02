Художник из Москвы сделал обновленную Конституцию частью интерьера

02.07.2020, 19:53, Новости дня

Художник-акционист Эдуард Журавлев из Москвы сделал обновленную Конституцию, голосование по поправкам в которую проходило в период с 25 июня по 1 июля, элементом интерьера.

После голосования по поправкам в Конституцию московский художник Эдуард Журавлев решил, что для ощущения полного комфорта и уюта во всех интерьерах IKEA не хватает одного очень важного элемента, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Пройдясь по всем 10 тыс. квадратным метрам экспозиции, Журавлев разместил на книжных полках, столиках и шкафах новенькие экземпляры нашей обновленной Конституции.

Весь процесс акционист запечатлел на нагрудную камеру GoPro и смонтировал в динамичный ролик.

Магазин IKEA не случайно стал местом для проведения перфоманса, компания является одним из массовых поставщиков эталонов домашнего уюта. В ее магазинах бывал и еще не раз побывает каждый. По мнению художника, IKEA поставляет готовые идеи, как должен выглядеть домашний уют, а он нашел способ как довести их до совершенства.

«Я, как и большинство моих знакомых, проголосовал за поправки в Конституцию. Я уверен, что они сделают нашу жизнь комфортней, а страну – еще уютнее. После голосования мне захотелось донести эту мысль как можно ярче и решил добавить в интерьеры Икеи еще больше домашнего тепла и уюта, украсив каждую экспозицию несколькими экземплярами обновленной Конституции», – сказал Журавлев.

ЦИК РФ обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Голосование продолжалось неделю, а отдать голос можно было не только на обычных участках, но и на придомовых территориях, на дому и даже рядом с дачей (воспользовавшись механизмом «Мобильный избиратель»). Москвичи и жители Нижегородской области могли принять участие в электронном голосовании.

Эксперты указали на тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.