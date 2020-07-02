Вопрос дня: Кто и почему, кроме нацистов, тоже использовал свастику?

02.07.2020, 19:53, Новости дня

Свастика встречается в символике многих вооруженных сил – британских, американских, финских. Она была даже у красноармейцев.

Сейчас в России, как известно, использовать свастику запрещено, поскольку в большинстве случаев она вызывает стойкие ассоциации с нацистами. Европа тоже преимущественно отказалась от этого символа, по тем же причинам. Но так произошло не везде – финские ВВС, к примеру, убрали свастику со своих эмблем только к 2020 году. Никаких официальных помпезных заявлений военное руководство не делало, просто тихо и без лишнего шума ввели новые знаки на форме и в официальных документах.

«Поскольку эмблемы подразделений носят на форме, было сочтено нецелесообразным и ненужным продолжать использовать эмблему старого подразделения, которая время от времени вызывала недоразумения» – таким заявлением ограничился представитель ВВС Финляндии.

Мотивы финнов, так долго державшихся за ставшую скандальной эмблему, можно понять. До 1920 года, когда нацисты официально утвердили свастику в качестве основного символа партии, он был универсальным и очень широко применявшимся геральдическим элементом практически на всей территории Евразии, а также в Северной и Южной Америке.

В течение тысячелетий, а самое раннее изображение археологи нашли на фигурке птицы на Мезинской стоянке на Украине (ее возраст 15 тысяч лет), свастика распространялась по Европе, Азии и даже Центральной Америке. Изначально представляя собой лишь часть меандрового орнамента, постепенно она стала самостоятельным и в то же время универсальным символом, значения и смысл которого каждая культура или религия определяли самостоятельно. Форма свастики тому благоволила – она могла означать и единство четырех стихий, и круговорот Солнца, и четыре стороны света, и смену времен года – в общем, что угодно. Конкретные значения символа при этом с веками замылились, остались лишь главные и более-менее единые для большинства использующих его народов – «удача», «благоденствие», «жизненная сила».

Большой толчок популярности свастики дали крупные археологические находки конца XIX века. В частности, Генрих Шлиман, обнаружив золото Трои, нашел на артефактах около двух тысяч свастических символов.

И далее включилась сложная логика. Изыскания Шлимана, говорившего об индийском происхождении символа, наложились на труды немецких ученых о древнеиндийских трактатах – они нашли связь между санскритом и древнегерманским языком. А тут пришлись ко двору сочинения француза Жозефа Гобино, писавшего о неравенстве рас и превосходстве арийцев. Получился крайне неочевидный вывод, что немцы и индийцы имеют общих «арийских» предков, а раз так, то почему бы не выбрать свастику для продвижения теории о своем превосходстве.

Но все это никак не касалось финнов – они и не думали о превосходстве своей расы, а свастику начали использовать еще до немцев, и то просто потому, что она им нравилась. Местные художники изображали символ еще с конца XIX века, и на президентском штандарте в Финляндии он сохранился до сих пор.

С ВВС страны история немного другая, но и она никак не была связана с нацизмом. Дело в том, что первый самолет для ВВС страны, ставшей независимой от России, в 1918 году подарил шведский меценат Эрик фон Розен. Это был Thulin Typ D, на крыле которого фон Розен синим цветом нарисовал свастику, пожелав тем самым новым войскам удачи в небе. В те годы это было вообще знаком хорошего тона – многие летчики-пионеры наносили на свои самолеты свастику, веря, что она поможет избежать бед. Даже на Spirit of St. Louis Чарльза Линдберга перед его легендарным беспосадочным перелетом через Атлантику в 1927 году на внутренней стороне носового обтекателя нарисовали свастику.

В итоге после презента фон Розена на всех самолетах финских ВВС, которые никогда не отличались многочисленностью боевой техники, появились голубые свастики. Не стали убирать их и после разгрома нацистов – финны настаивали, что стали применять символ первыми и никакого негативного подтекста в него не вкладывали. Хотя даритель первого финского самолета фон Розен уже позже своего подарка стал шурином не кого-нибудь, а Германа Геринга, главы люфтваффе.

Довольно интересные отношения со свастикой у поляков – символ пришел на их земли в XV–XVI веках и вскоре стал пользоваться популярностью в качестве украшающего элемента на гербах местных дворянских родов. Попутно его стали использовать живущие преимущественно в горах польские гурали, представители различных схожих между собой этносов. В 1918-м в Подгале, области в Татрах, появились отряды стрелков, сформировавшие две дивизии горной пехоты – 21-ю и 22-ю. Подгальские стрелки отважно проявили себя во Вторую мировую, где сражались с фашистами в Норвегии и Франции. Отличительным знаком обеих дивизий была свастика поверх листков эдельвейса, растущего в горах. Эмблему поменяли в 1945-м, но на значках дивизий свастика осталась до сих пор.

У британцев была не совсем свастика, а филфот, чуть измененный ее вариант. Этим символом после 1918 года украшали свои самолеты некоторые пилоты 273-й эскадрильи Королевских ВВС, сформированной из служивших в Индии и Бирме пилотов. Местная специфика сыграла свою роль, но попытки руководства эскадрильи установить филфот в качестве основной эмблемы формирования оказались безуспешными.

Были два случая использования свастики и американскими войсками. И оба связаны с индейцами – коренные народы Северной Америки, прежде всего навахо, довольно активно использовали и по-прежнему используют свастику при украшении своих жилищ и утвари.

Несколько лет назад небольшой резонанс вызвала история с надгробием Артура Блюненталя, еврейского пилота, воевавшего за США в Первой мировой. На памятнике над его могилой изображена голова индейца со свастикой на ней – и нашлись негодующие, как так получилось. Эта индейская голова была эмблемой знаменитой эскадрильи Лафайет – формирования американских пилотов-добровольцев, воевавших за Францию в 1916–1917 годах. «Сидящего быка», вождя племени хункпапа, они выбрали для эмблемы специально, чтобы подчеркнуть «американскость».

Второй случай был чуть позже. В 1924–1939 годах свастика, без лишних примесей, была основным знаком 45-й пехотной дивизии армии США, впоследствии ставшей известной освобождением концлагеря Дахау. Здесь тоже все просто – дивизия была сформирована преимущественно из представителей национальной гвардии, служивших в Оклахоме, Аризоне, Колорадо и других «индейских» штатах Юго-Запада США, и своей эмблемой они хотели отдать дань уважения коренным жителям страны. В 1939-м, когда стало ясно, что ассоциаций с нацистами не избежать, знак сменили на ястреба.

Были случаи применения свастики и в России. В ноябре 1919 года командующий Юго-Восточным фронтом Красной Армии Василий Шорин издал указ, определявший нарукавные знаки для калмыцких формирований. Калмыки были буддистами, поэтому и знак для них был соответствующим, свастикой. Кроме того, во время революции использовали символ и монгольские отряды, и тувинские.

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