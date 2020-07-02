В Токио жители запечатлели на камеру падение метеора

02.07.2020, 19:53, Разное

В Токио жителям удалось запечатлеть на камеру падение метеора. Небесное тело пронеслось над городом в ночь с 1 на 2 июля, сгорев в атмосфере.

Во время яркого явления очевидцы слышали странный звук, напоминающий взрыв. Космический объект сфотографировали и сняли на видео, а затем разместили ролик в социальной сети Twitter.

Как информирует интернет-издание “Инфореактор”, вреда жителям японской столицы и самому городу полет метеора не причинил. Событие имело место в 2:30 ночи, – рассказали свидетели необычного явления. Специалисты, представляющие Национальную астрономическую обсерваторию, утверждают, что над Японией метеоры появляются практически ежемесячно, но громкие звуки, которые люди могут слышать от них – явление очень редкое.