Российская компания потребовала от Google 10 млн рублей

02.07.2020, 19:53, Новости дня

Российская компания «Онтаргет» внесла уточнения в иск к Google о блокировке сервиса YouTube в РФ и требует 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

«Истец сообщил об изменении ранее заявленных требований, дополнив их требованием о взыскании денежной компенсации в размере десяти млн рублей (компенсация за нарушение исключительного права), а также оплаты судебных расходов и госпошлины», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что следующее заседание по иску назначено на 23 июля.

В конце июня минюст США сообщил, что планирует в течение нескольких месяцев подать иск против Google. Крупную компанию собираются обвинить в том, что она «монополизировала рынок рекламных технологий». Также указывается на договоренность Google с производителями мобильных устройств, в которых по умолчанию используется этот поисковый сервис.