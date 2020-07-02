Политолог: Итоги голосования подтвердили весомое путинское большинство

02.07.2020, 19:48, Новости дня

Во время пандемии государство проявило себя очень эффективно. Граждане это тоже оценили. Это и стало одним из факторов такой высокой явки и такого высокого процента голосов в пользу поправок. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя итоги голосования по обновлению Конституции.

«Итоги голосования показывают, что подавляющее большинство россиян выступают за поправки к Конституции. В абсолютных цифрах в течение недели проголосовало более 57 млн избирателей из 110 млн, то есть больше 50%», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Обновленная Конституция – это не только правовой фундамент государства, это и новый масштабный проект, который нашему обществу предстоит еще реализовать. Думаю, что абсолютное большинство, которое проголосовало «за», приблизительно так и воспринимают этот документ», – подчеркнул Мартынов.

Кроме того, убежден эксперт, итоги голосования выражают отношение россиян не только к поправкам, но и к их инициатору – президенту России. «Эти изменения тесно связаны с именем Владимира Путина. Для большинства проголосовавших было важно выразить таким образом свою поддержку главе государства. Условно говоря: кто за Путина, тот за поправки. Явка и итоги голосования коррелируют с итогами президентских выборов 2018 года. Это и есть то самое весомое крепкое путинское большинство», – сообщил эксперт. По его мнению, неслучайно, выступая в четверг на заседании комитета «Победа», Путин особо поблагодарил всех, кто голосовал за поправки.

Мартынов напомнил, как минувшей зимой президент не только инициировал обновление Основного закона, но и возглавил этот процесс. «Во главе с ним была создана общественная комиссия по обсуждению поправок с участием различных общественных структур, представителей разных уровней законодательной и исполнительной власти, деятелей культуры, науки и искусства. Велись дискуссии, вносились предложения. Весь этот процесс шел и не останавливался, даже тогда, что нам всем пришлось серьезно отвлечься на пандемию, на борьбу с распространением опасного вируса. И, кстати, в этой борьбе государство тоже проявило себя очень эффективно. Граждане это тоже оценили. Это один из факторов таких высоких и явки, и такого результата», – считает эксперт.

Пик активности голосования пришелся на 1 июля, что во многом стало результатом обращения президента к нации, сделанного на фоне открывшегося во Ржеве мемориала Советскому солдату. «Это было мощнейшее заявление президента, прозвучавшее в священном месте.

Вот почему, итоги голосования можно расценить как триумф Путина. В любом случае, все недоброжелатели посрамлены. Посмотрите на заголовки западных газет, – в какой они растерянности пытаются интерпретировать итоги голосования по поправкам. Они не знают, что сказать, потому что при таком результате нет места никаким передергиваниям», – считает эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг ЦИК обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам к Конституции. За проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Явка составила 67,97%, следует из уточненных данных ЦИКа. Для сравнения: число принявших участие в голосовании за Конституцию в 1993 году достигало лишь 54,8%: за проголосовали тогда 58,43%, против – 41,57%.

Эксперты в четверг расценили результаты голосования как тотальную победу сторонников поправок и организаторов кампании, которые «попали в резонанс с Россией». Состоявшимся голосование признали и представители оппозиции.