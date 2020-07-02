МИД РФ: книга о крушении Boeing 777 – свидетельство собственного мнения Малайзии о трагедии

02.07.2020, 19:44, Новости дня

Появление в конце мая Малайзии книги о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года свидетельствует об усиливающемся стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, автор книги, малазийский писатель Ибрагим, уделил особое внимание различным версиям крушения Boeing 777, в том числе мотивам, которые, по его мнению, двигали представителями тех или иных государств на различных этапах расследования катастрофы.

Захарова отметила, что по мнению автора, США могли использовать трагедию для того, чтобы обосновать необходимость новых санкций против РФ.